Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:31

kozlodoev написав: Або сідаєш до прикладу на 2й трамвай і прям на площу ринок їдеш. А там до кольору до вибору в тому числі в менш людних місцях.



Краще вже на Погулянку/Стрийський парк.

О, такі люди ще кажуть що краще я піду у ресторан в ТРЦ.



Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього" Або сідаєш до прикладу на 2й трамвай і прям на площу ринок їдеш. А там до кольору до вибору в тому числі в менш людних місцях.О, такі люди ще кажуть що краще я піду у ресторан в ТРЦ.Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього"

то є так панепожив у різних районах Львова, в тому числі на Дорошенка, якщо точніше між проїздом Крива Липа та Костюшка, тільки на протилежній стороні і на Коперніка біля СІЗО. Запам’яталось надовго: вічно обісцяний під’їзд, пошолупані та потріскані стіни, на балкон боязко вийти-увесь у тріщинах, дах тече, з вікон сифонить, вузенький дворик-у який в’їхати/виїхати неможливо, нескінчені сварки із сусідами та орендарями за паркомісце, бо неможливо на клапті землі на від сили 5машин вмістити 15, з самого сизого рання і до пізньої ночі гуркіт трамваю, коліс автівок по бруківці, п’яні верески туристів під вікнами, мати сміттярів, що "ніжно" викочують возики зі сміттям о 6-й ранку, пацюки та птахи, що порпаються у сміттєвих баках, які розташовані у тому ж куцому дворикуя не сплю і мрію вийти до Вас, пане, у центр міста зі своєї задрипаної трущоби за 50хв. від центру, але на жаль не маю коштів ні на таксі, ні на каву для себе та жінки, може нашкребу на 2 квитки на трамвай, то якось виберусь у той омріяний рай, зайду си під ратушу, візьму си наливки, зроблю си селфі і виклад го на фистбуці - най всі видят, що простий хлоп заїхав до центру