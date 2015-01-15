Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kozlodoev написав:Або сідаєш до прикладу на 2й трамвай і прям на площу ринок їдеш. А там до кольору до вибору в тому числі в менш людних місцях.
Краще вже на Погулянку/Стрийський парк.
О, такі люди ще кажуть що краще я піду у ресторан в ТРЦ.
Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього"
то є так пане
пожив у різних районах Львова, в тому числі на Дорошенка, якщо точніше між проїздом Крива Липа та Костюшка, тільки на протилежній стороні і на Коперніка біля СІЗО. Запам’яталось надовго: вічно обісцяний під’їзд, пошолупані та потріскані стіни, на балкон боязко вийти-увесь у тріщинах, дах тече, з вікон сифонить, вузенький дворик-у який в’їхати/виїхати неможливо, нескінчені сварки із сусідами та орендарями за паркомісце, бо неможливо на клапті землі на від сили 5машин вмістити 15 , з самого сизого рання і до пізньої ночі гуркіт трамваю, коліс автівок по бруківці, п’яні верески туристів під вікнами, мати сміттярів, що "ніжно" викочують возики зі сміттям о 6-й ранку, пацюки та птахи, що порпаються у сміттєвих баках, які розташовані у тому ж куцому дворику
я не сплю і мрію вийти до Вас, пане, у центр міста зі своєї задрипаної трущоби за 50хв. від центру, але на жаль не маю коштів ні на таксі, ні на каву для себе та жінки, може нашкребу на 2 квитки на трамвай, то якось виберусь у той омріяний рай, зайду си під ратушу, візьму си наливки, зроблю си селфі і виклад го на фистбуці - най всі видят, що простий хлоп заїхав до центру
fis написав:Я багато не знаю рнсторацій. Зазвичай вибір падає на кумпель на Митній. Люблю знаєте дуже не корисну їжу, яку вдома не готуємо. І в черзі так, прийшлося постояти десь 15 хв. - Популярне місце.
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А я такий же жмотяра як Долярчик, тож забув вже коли вже останнй раз був в ресторані.Хоча ні, осанній раз їв пляцкі з яблуками в Хофбургу в Відні літом.
вхід з в.Л.Українки та в. Вірменської, тихий та затишний дворик, направду передає дух міста. Там приємно, не галасливо, більшість відвідувачів - іноземці, можна посидіти як усередині у кількох залах так і на веранді або у самому дворику. Смачна кухня та вибір напоїв, гарне обслуговування. На вихідних складнувато потрапити-багато постійних клієнтів
...еееехххххх хлопаки, ви - молодціііііі!!! - вирвались з "мишачих перегонів", і тепер маєте час спацерувати вуличками міста, чи десь, присівши у затишному кафе, випити філіжанку доброї гарячої кави....
... а Долярчик, тільки плавно наближається до того, щоб "однією ногою вибратись з того буденно-рутинного колеса", яке вічно крутиться.... - як я чекаю свят, щоб хоч трохи перервалась та рутинність/однобокість буденного життя і хоч трохи розслабитись..... відпочити.... - а то, майже, весь рік БЕЗ ВІДПОЧИНКУ! - робота-ремонт - вечері - діти.... робота-ремонт - ввечері - діти........(хіба на Великдень відпочивав 3 дні) - це реально - жесть!
....і от зараз, до Нового року, хочу вже "добити той рік без вихідних", так як тягну до весни 2 кредити(оплата частинами за техніку)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!