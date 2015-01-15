RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:31

  kozlodoev написав:Або сідаєш до прикладу на 2й трамвай і прям на площу ринок їдеш. А там до кольору до вибору в тому числі в менш людних місцях.

Краще вже на Погулянку/Стрийський парк.

О, такі люди ще кажуть що краще я піду у ресторан в ТРЦ.

Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього"


то є так пане :lol:

пожив у різних районах Львова, в тому числі на Дорошенка, якщо точніше між проїздом Крива Липа та Костюшка, тільки на протилежній стороні і на Коперніка біля СІЗО. Запам’яталось надовго: вічно обісцяний під’їзд, пошолупані та потріскані стіни, на балкон боязко вийти-увесь у тріщинах, дах тече, з вікон сифонить, вузенький дворик-у який в’їхати/виїхати неможливо, нескінчені сварки із сусідами та орендарями за паркомісце, бо неможливо на клапті землі на від сили 5машин вмістити 15 :shock: , з самого сизого рання і до пізньої ночі гуркіт трамваю, коліс автівок по бруківці, п’яні верески туристів під вікнами, мати сміттярів, що "ніжно" викочують возики зі сміттям о 6-й ранку, пацюки та птахи, що порпаються у сміттєвих баках, які розташовані у тому ж куцому дворику :x

я не сплю і мрію вийти до Вас, пане, у центр міста зі своєї задрипаної трущоби за 50хв. від центру, але на жаль не маю коштів ні на таксі, ні на каву для себе та жінки, може нашкребу на 2 квитки на трамвай, то якось виберусь у той омріяний рай, зайду си під ратушу, візьму си наливки, зроблю си селфі і виклад го на фистбуці - най всі видят, що простий хлоп заїхав до центру :oops:
jump
 
Повідомлень: 2493
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як раз тіко з трамваю. На таксі вже не було бо си всі шісот пісят гривен на ресторацію пішло. Щей на чай тре було лешити, к***а.


Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 271
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 02:14

  fis написав:Як раз тіко з трамваю. На таксі вже не було бо си всі шісот пісят гривен на ресторацію пішло. Щей на чай тре було лешити, к***а.

Що за реставрація?)) Можете хороші тут скидати))

Sent from my iPhone using Tapatalk
Ethereum
 
Повідомлень: 937
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 05:58

В тії то ресторації в центрі ще тре потрапити, бо під майже кожною колєйка з півп'яних туристів стоїть.
Bolt
 
Повідомлень: 289
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я багато не знаю рнсторацій. Зазвичай вибір падає на кумпель на Митній. Люблю знаєте дуже не корисну їжу, яку вдома не готуємо.
І в черзі так, прийшлося постояти десь 15 хв. - Популярне місце.


Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 271
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:15

  fis написав:Я багато не знаю рнсторацій. Зазвичай вибір падає на кумпель на Митній. Люблю знаєте дуже не корисну їжу, яку вдома не готуємо.
І в черзі так, прийшлося постояти десь 15 хв. - Популярне місце.


Sent from my iPhone using Tapatalk

А я такий же жмотяра як Долярчик, тож забув вже коли вже останнй раз був в ресторані.Хоча ні, осанній раз їв пляцкі з яблуками в Хофбургу в Відні літом.
Bolt
 
Повідомлень: 289
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:41

  Ethereum написав:
  fis написав:Як раз тіко з трамваю. На таксі вже не було бо си всі шісот пісят гривен на ресторацію пішло. Щей на чай тре було лешити, к***а.

Що за реставрація?)) Можете хороші тут скидати))

Sent from my iPhone using Tapatalk


можу порекомендувати "Mons Pius" (http://www.monspius.lviv.ua/)

вхід з в.Л.Українки та в. Вірменської, тихий та затишний дворик, направду передає дух міста.
Там приємно, не галасливо, більшість відвідувачів - іноземці, можна посидіти як усередині у кількох залах так і на веранді або у самому дворику.
Смачна кухня та вибір напоїв, гарне обслуговування.
На вихідних складнувато потрапити-багато постійних клієнтів
jump
 
Повідомлень: 2493
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:16

... не реальна реальність.....)))

...еееехххххх хлопаки, ви - молодціііііі!!!
- вирвались з "мишачих перегонів", і тепер маєте час спацерувати вуличками міста, чи десь, присівши у затишному кафе, випити філіжанку доброї гарячої кави.... :D

... а Долярчик, тільки плавно наближається до того, щоб "однією ногою вибратись з того буденно-рутинного колеса", яке вічно крутиться....
- як я чекаю свят, щоб хоч трохи перервалась та рутинність/однобокість буденного життя і хоч трохи розслабитись..... відпочити....
- а то, майже, весь рік БЕЗ ВІДПОЧИНКУ! - робота-ремонт - вечері - діти.... робота-ремонт - ввечері - діти........(хіба на Великдень відпочивав 3 дні)
- це реально - жесть!

....і от зараз, до Нового року, хочу вже "добити той рік без вихідних", так як тягну до весни 2 кредити(оплата частинами за техніку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7361
З нами з: 19.10.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:04

Тут Долярчик спрашивал, какие действия будут предпринимать застройщики в связи с укреплением курса и падением продаж.

Зашёл почитать новости, и тут сразу реклама:
https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/novobudovi-kieva-yaki-podarunki-pidgotuvali-zabudovniki-pid-kinec-roku/

Только не Львов, а Киев.
Но действия застройщиков врядли будут отличаться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9961
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6449 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:20

Вкладчик1234
....ще б так продукти/ліки попустились цінами з небес :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7361
З нами з: 19.10.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 457458459460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 501, 502, 503
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5023 564103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 01:56
Reserve
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32763
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.