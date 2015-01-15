Як на мене, некоректно робити такі узагальнення. З різницею "центр" - "ближній центр", ніби, розібралися. Але є "ближній центр", а є "ближній центр". Так, звичайно, потрібно дивитися на:
- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).
- будинок - навіть в межах однієї вулиці будинки можуть буть кращі і гірші. Я підозрюю, що на Свенцицького Bolt жив в будинку з номером до 16. Будинки 18-24 вже віддалені від трамвайної колії, тобто там тихіше. 18ий - новобудова ще на межі. 20ий - непоганий варіант, ми колись розглядали квартиру. 22ий я б не розглядав взагалі. 24ий - також старший, підозрюю, там дерев'яне перекриття, але якщо мати кошти і його класно реставрувати, то він може бути дуже гарним. Так само на Коновальця, є частина з трамвайною колією, є без. Ми коли шукали свою квартиру, то з ріелторами (які дуже боялися розкривати точну адресу до перегляду) розмова була така "на цій вулиці нас цікавлять будинки X, Y і Z, якщо квартира яку ви пропонуєте не там, то ми, навіть, не поїдемо дивитися".
Тому я не погоджуюся з твердженням "жити в ближньому центрі - погано". Для мене (і, мабуть, варто додати "на даний момент", оскільки все може змінитись) це найкращий варіант (щоб не повторюватись, я колись описував свої критерії вибору і досвід проживання тут, там є і те, про що говорить kozlodoev і трішки більше. До речі мій прогноз про проблеми пов'язані з ростом кількості автомобілів починає справджуватись ). Як мінімум, потрібно ретельно обирати вулицю (тиху, зелену, по можливості з інфраструктурою поруч), будинок (польські "люкси", пізня Австрія з залізобетонним перекриттям, і т. ін.). Звичайно, більшість людей, що продають таку нерухомість, це розуміють, тому ціни на неї вищі (деколи суттєво) і не так просідають в кризу ($1500-2000, навіть, 2600 за м2 в 2015 році). Хоча, якщо є час, то можна знайти і дуже цікаві варіанти.