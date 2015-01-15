RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як на мене, некоректно робити такі узагальнення. З різницею "центр" - "ближній центр", ніби, розібралися. Але є "ближній центр", а є "ближній центр". Так, звичайно, потрібно дивитися на:

- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).

- будинок - навіть в межах однієї вулиці будинки можуть буть кращі і гірші. Я підозрюю, що на Свенцицького Bolt жив в будинку з номером до 16. Будинки 18-24 вже віддалені від трамвайної колії, тобто там тихіше. 18ий - новобудова ще на межі. 20ий - непоганий варіант, ми колись розглядали квартиру. 22ий я б не розглядав взагалі. 24ий - також старший, підозрюю, там дерев'яне перекриття, але якщо мати кошти і його класно реставрувати, то він може бути дуже гарним. Так само на Коновальця, є частина з трамвайною колією, є без. Ми коли шукали свою квартиру, то з ріелторами (які дуже боялися розкривати точну адресу до перегляду) розмова була така "на цій вулиці нас цікавлять будинки X, Y і Z, якщо квартира яку ви пропонуєте не там, то ми, навіть, не поїдемо дивитися".

Тому я не погоджуюся з твердженням "жити в ближньому центрі - погано". Для мене (і, мабуть, варто додати "на даний момент", оскільки все може змінитись) це найкращий варіант (щоб не повторюватись, я колись описував свої критерії вибору і досвід проживання тут, там є і те, про що говорить kozlodoev і трішки більше. До речі мій прогноз про проблеми пов'язані з ростом кількості автомобілів починає справджуватись :(). Як мінімум, потрібно ретельно обирати вулицю (тиху, зелену, по можливості з інфраструктурою поруч), будинок (польські "люкси", пізня Австрія з залізобетонним перекриттям, і т. ін.). Звичайно, більшість людей, що продають таку нерухомість, це розуміють, тому ціни на неї вищі (деколи суттєво) і не так просідають в кризу ($1500-2000, навіть, 2600 за м2 в 2015 році). Хоча, якщо є час, то можна знайти і дуже цікаві варіанти.
Coder
 
Повідомлень: 94
З нами з: 28.02.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).



якщо Ви уважно почитаєте повідомлення від одного пана, цитую:
"Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього""

- тоді усе зрозумієте. Інформація щодо проживання на Дорошенка та Коперніка була у контексті цього повідомлення і аж ніяк не було порівняння Кастелівки із вищезазначеними вулицями
jump
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Але тому високою є їхня цінність, яка тільки і зростатиме. Не треба ж тупо порівнювати новобудову в спальнику зі старим фондом в центрі. Хоча і цей старий фонд має свою ціну, ціну доволі високу, адже квартира це середовище, а не ремонт чи навіть двір. Новий фонд в центрі - це взагалі штучний продукт, будувати який стає все складніше, а за умови зростання собівартості і ревальвації - ціни тільки вгору. Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
kozlodoev
 
Повідомлень: 49
З нами з: 25.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 458459460461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 501, 502, 503
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5023 564281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 01:56
Reserve
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.