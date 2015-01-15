Додано: Нед 15 гру, 2019 16:29

Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Але тому високою є їхня цінність, яка тільки і зростатиме. Не треба ж тупо порівнювати новобудову в спальнику зі старим фондом в центрі. Хоча і цей старий фонд має свою ціну, ціну доволі високу, адже квартира це середовище, а не ремонт чи навіть двір. Новий фонд в центрі - це взагалі штучний продукт, будувати який стає все складніше, а за умови зростання собівартості і ревальвації - ціни тільки вгору. Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів