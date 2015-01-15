Додано: Нед 15 гру, 2019 18:04

kozlodoev написав: Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий.

на щастя мені після центру вже щастить не втрапляти у такі "пахучі місцини".завжди чисто, помито та підметено.щодо центрових та близько-центрових новобудів - придивлявся і ходив на оглядини. І з кожним роком ще більше розумію, як мені пощастило не інвестувати в них.Ще кілька років тому я намотував по кілька кіл аби поставити автівку хоч десь поближче до місця проживання, а зранку змушений був на годину раніше вставати, щоб банально виїхати з того центру. А зараз - це просто колапс і щодня стає лише гірше. Моє бачення роз’язання проблем транспорту та загазованості центру можна лише оголошенням цієї зони пішохідною, інакше туди незабаром можна буде добратись лише на гелікоптері. Трішки інфо: у центрі Козловський хоче впиндюрити на Дорошенка ще один готель, біля уксоца - також будуватимуть - Антонов. Джерельна/Куліша - незабаром стартує будівництво житлово/офісного комплексу, стоянку за Жоржем також хочуть забудувати готелем...ще один важливий нюанс:у старих будинках комунікації до одного місця у переважній більшостіхіба дуже пощастить і у будинку знайдуться адеквати, які скинуться і відремонтують газово/водні комунікації, дах, сходи, під’їзд, браму, окультурять внутрішній двір.Також неприємна та небезпечна ситуація із пічним опаленням, газовими колонкамиЛише минулого року за офіц. статистикою вчаділо 11 людей саме у старих будівлях у центрі. І ось сьогодні - У неділю, 15 грудня, у квартирі триповерхового житлового будинку на вул. Івана Франка, 35, що у центрі Львова, виникла пожежа.«Жіночка розпалила пічку, зверху поклала одяг, який загорівся. Пожежники вчасно приїхали, пожежу погасили, потерпілих нема, жіночку евакуювали на вулицю», – процитувала голову Личаківської РА Івана Лозинського прес-служба ЛМР.Встановлено, що внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучали п’ять одиниць спецтехніки та 22 осіб.