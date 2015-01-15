Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як на мене, некоректно робити такі узагальнення. З різницею "центр" - "ближній центр", ніби, розібралися. Але є "ближній центр", а є "ближній центр". Так, звичайно, потрібно дивитися на:
- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).
- будинок - навіть в межах однієї вулиці будинки можуть буть кращі і гірші. Я підозрюю, що на Свенцицького Bolt жив в будинку з номером до 16. Будинки 18-24 вже віддалені від трамвайної колії, тобто там тихіше. 18ий - новобудова ще на межі. 20ий - непоганий варіант, ми колись розглядали квартиру. 22ий я б не розглядав взагалі. 24ий - також старший, підозрюю, там дерев'яне перекриття, але якщо мати кошти і його класно реставрувати, то він може бути дуже гарним. Так само на Коновальця, є частина з трамвайною колією, є без. Ми коли шукали свою квартиру, то з ріелторами (які дуже боялися розкривати точну адресу до перегляду) розмова була така "на цій вулиці нас цікавлять будинки X, Y і Z, якщо квартира яку ви пропонуєте не там, то ми, навіть, не поїдемо дивитися".
Тому я не погоджуюся з твердженням "жити в ближньому центрі - погано". Для мене (і, мабуть, варто додати "на даний момент", оскільки все може змінитись) це найкращий варіант (щоб не повторюватись, я колись описував свої критерії вибору і досвід проживання тут, там є і те, про що говорить kozlodoev і трішки більше. До речі мій прогноз про проблеми пов'язані з ростом кількості автомобілів починає справджуватись ). Як мінімум, потрібно ретельно обирати вулицю (тиху, зелену, по можливості з інфраструктурою поруч), будинок (польські "люкси", пізня Австрія з залізобетонним перекриттям, і т. ін.). Звичайно, більшість людей, що продають таку нерухомість, це розуміють, тому ціни на неї вищі (деколи суттєво) і не так просідають в кризу ($1500-2000, навіть, 2600 за м2 в 2015 році). Хоча, якщо є час, то можна знайти і дуже цікаві варіанти.
Coder написав:- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).
якщо Ви уважно почитаєте повідомлення від одного пана, цитую: "Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього""
- тоді усе зрозумієте. Інформація щодо проживання на Дорошенка та Коперніка була у контексті цього повідомлення і аж ніяк не було порівняння Кастелівки із вищезазначеними вулицями
Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Але тому високою є їхня цінність, яка тільки і зростатиме. Не треба ж тупо порівнювати новобудову в спальнику зі старим фондом в центрі. Хоча і цей старий фонд має свою ціну, ціну доволі високу, адже квартира це середовище, а не ремонт чи навіть двір. Новий фонд в центрі - це взагалі штучний продукт, будувати який стає все складніше, а за умови зростання собівартості і ревальвації - ціни тільки вгору. Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
kozlodoev написав:Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
Оселю Зла, Малоголосківські пагорби, тотальну/брутальну забудову Угорської/Луганської/Тернопільської, Набережний Квартал, Велику Британію, жк Америка, Місто трав, Фамілію і ще кілька термітників їм подібних, узагалі можна віднести до таких, що не придатні для нормального проживання і мені відверто шкода тих людей, що придбали там житло, але як то кажуть мудрі люди "бачили очі, що купували, то тепер повилазьте"
kozlodoev написав:Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий.
на щастя мені після центру вже щастить не втрапляти у такі "пахучі місцини". завжди чисто, помито та підметено.
щодо центрових та близько-центрових новобудів - придивлявся і ходив на оглядини. І з кожним роком ще більше розумію, як мені пощастило не інвестувати в них. Ще кілька років тому я намотував по кілька кіл аби поставити автівку хоч десь поближче до місця проживання, а зранку змушений був на годину раніше вставати, щоб банально виїхати з того центру. А зараз - це просто колапс і щодня стає лише гірше. Моє бачення роз’язання проблем транспорту та загазованості центру можна лише оголошенням цієї зони пішохідною, інакше туди незабаром можна буде добратись лише на гелікоптері. Трішки інфо: у центрі Козловський хоче впиндюрити на Дорошенка ще один готель, біля уксоца - також будуватимуть - Антонов. Джерельна/Куліша - незабаром стартує будівництво житлово/офісного комплексу, стоянку за Жоржем також хочуть забудувати готелем...
ще один важливий нюанс: у старих будинках комунікації до одного місця у переважній більшості хіба дуже пощастить і у будинку знайдуться адеквати, які скинуться і відремонтують газово/водні комунікації, дах, сходи, під’їзд, браму, окультурять внутрішній двір.
Також неприємна та небезпечна ситуація із пічним опаленням, газовими колонками Лише минулого року за офіц. статистикою вчаділо 11 людей саме у старих будівлях у центрі. І ось сьогодні - У неділю, 15 грудня, у квартирі триповерхового житлового будинку на вул. Івана Франка, 35, що у центрі Львова, виникла пожежа. «Жіночка розпалила пічку, зверху поклала одяг, який загорівся. Пожежники вчасно приїхали, пожежу погасили, потерпілих нема, жіночку евакуювали на вулицю», – процитувала голову Личаківської РА Івана Лозинського прес-служба ЛМР.
Встановлено, що внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучали п’ять одиниць спецтехніки та 22 осіб.