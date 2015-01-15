Додано: Нед 15 гру, 2019 19:13

Ну якщо робота десь на окраїні і в найближчі роки вона там і буде, то можливо той прицентральний район не дуже то і потрібний.Мені наприклад в "центрі" авто взагалі не потрібне, я завжди розраховую на піший інтервал. Коли поруч є садки, школи, університети, офіси, купа громадського транспорту, магазини і кафе - для чого і куди мені їхати на авто? Сміх та й годі. Можливо ви жити просто не вмієте і навіть на смітник їздите на авто?Центр дійсно треба зробити з лімітованим доступом, для мешканців центру. В нормальних країнах так і роблять. Тим самим ще сильніше збагачують нерухомість в центрі. Але в такому разі мешканці необісцяного центру ще більше відчуватимуть що щось не так, намагаючись якось його обїхатиБільше того, в ідеалі центр і вийде розвантажити першим, що не скажеш про околиці міста.Багато з тих хто каже, що йому пощастило не інвестувати в центр, насправді відчувають що поїзд новобудов в центрі по 1000/м2 вже пішов і такої халяви вже не буде. Але в цьому вони ніколи не признаються і будуть самостверджуватись обісцяними підїздами, пічним опаленням і всім іншим, що не стосується нормальної нерухомості в центрі. Центр це найкраща інвестиція в будь-які часи, я не стверджую що це завжди найкраще місце для життя бо обставини можуть бути різними, але з точки зору інвестування - це безпрограшний варіант.Інвестиції в термітнику на відшибі - це переважно інвестиції забудовників, які вміло впарюють зелені двори і зручні транспортні розв'язки навіть тим, хто вчора ще не цікавився, я би це навіть інвестицією не називав