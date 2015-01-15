RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як на мене, некоректно робити такі узагальнення. З різницею "центр" - "ближній центр", ніби, розібралися. Але є "ближній центр", а є "ближній центр". Так, звичайно, потрібно дивитися на:

- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).

- будинок - навіть в межах однієї вулиці будинки можуть буть кращі і гірші. Я підозрюю, що на Свенцицького Bolt жив в будинку з номером до 16. Будинки 18-24 вже віддалені від трамвайної колії, тобто там тихіше. 18ий - новобудова ще на межі. 20ий - непоганий варіант, ми колись розглядали квартиру. 22ий я б не розглядав взагалі. 24ий - також старший, підозрюю, там дерев'яне перекриття, але якщо мати кошти і його класно реставрувати, то він може бути дуже гарним. Так само на Коновальця, є частина з трамвайною колією, є без. Ми коли шукали свою квартиру, то з ріелторами (які дуже боялися розкривати точну адресу до перегляду) розмова була така "на цій вулиці нас цікавлять будинки X, Y і Z, якщо квартира яку ви пропонуєте не там, то ми, навіть, не поїдемо дивитися".

Тому я не погоджуюся з твердженням "жити в ближньому центрі - погано". Для мене (і, мабуть, варто додати "на даний момент", оскільки все може змінитись) це найкращий варіант (щоб не повторюватись, я колись описував свої критерії вибору і досвід проживання тут, там є і те, про що говорить kozlodoev і трішки більше. До речі мій прогноз про проблеми пов'язані з ростом кількості автомобілів починає справджуватись :(). Як мінімум, потрібно ретельно обирати вулицю (тиху, зелену, по можливості з інфраструктурою поруч), будинок (польські "люкси", пізня Австрія з залізобетонним перекриттям, і т. ін.). Звичайно, більшість людей, що продають таку нерухомість, це розуміють, тому ціни на неї вищі (деколи суттєво) і не так просідають в кризу ($1500-2000, навіть, 2600 за м2 в 2015 році). Хоча, якщо є час, то можна знайти і дуже цікаві варіанти.
Coder
 
Повідомлень: 94
З нами з: 28.02.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).



якщо Ви уважно почитаєте повідомлення від одного пана, цитую:
"Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього""

- тоді усе зрозумієте. Інформація щодо проживання на Дорошенка та Коперніка була у контексті цього повідомлення і аж ніяк не було порівняння Кастелівки із вищезазначеними вулицями
jump
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Але тому високою є їхня цінність, яка тільки і зростатиме. Не треба ж тупо порівнювати новобудову в спальнику зі старим фондом в центрі. Хоча і цей старий фонд має свою ціну, ціну доволі високу, адже квартира це середовище, а не ремонт чи навіть двір. Новий фонд в центрі - це взагалі штучний продукт, будувати який стає все складніше, а за умови зростання собівартості і ревальвації - ціни тільки вгору. Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
kozlodoev
 
Повідомлень: 50
З нами з: 25.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  kozlodoev написав:Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів


Оселю Зла, Малоголосківські пагорби, тотальну/брутальну забудову Угорської/Луганської/Тернопільської, Набережний Квартал, Велику Британію, жк Америка, Місто трав, Фамілію і ще кілька термітників їм подібних, узагалі можна віднести до таких, що не придатні для нормального проживання і мені відверто шкода тих людей, що придбали там житло, але як то кажуть мудрі люди "бачили очі, що купували, то тепер повилазьте"
jump
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  kozlodoev написав:Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий.


на щастя мені після центру вже щастить не втрапляти у такі "пахучі місцини".
завжди чисто, помито та підметено. 8)

щодо центрових та близько-центрових новобудів - придивлявся і ходив на оглядини. І з кожним роком ще більше розумію, як мені пощастило не інвестувати в них.
Ще кілька років тому я намотував по кілька кіл аби поставити автівку хоч десь поближче до місця проживання, а зранку змушений був на годину раніше вставати, щоб банально виїхати з того центру. А зараз - це просто колапс і щодня стає лише гірше. Моє бачення роз’язання проблем транспорту та загазованості центру можна лише оголошенням цієї зони пішохідною, інакше туди незабаром можна буде добратись лише на гелікоптері. Трішки інфо: у центрі Козловський хоче впиндюрити на Дорошенка ще один готель, біля уксоца - також будуватимуть - Антонов. Джерельна/Куліша - незабаром стартує будівництво житлово/офісного комплексу, стоянку за Жоржем також хочуть забудувати готелем... :wink:

ще один важливий нюанс:
у старих будинках комунікації до одного місця у переважній більшості
хіба дуже пощастить і у будинку знайдуться адеквати, які скинуться і відремонтують газово/водні комунікації, дах, сходи, під’їзд, браму, окультурять внутрішній двір.

Також неприємна та небезпечна ситуація із пічним опаленням, газовими колонками
Лише минулого року за офіц. статистикою вчаділо 11 людей саме у старих будівлях у центрі. І ось сьогодні - У неділю, 15 грудня, у квартирі триповерхового житлового будинку на вул. Івана Франка, 35, що у центрі Львова, виникла пожежа.
«Жіночка розпалила пічку, зверху поклала одяг, який загорівся. Пожежники вчасно приїхали, пожежу погасили, потерпілих нема, жіночку евакуювали на вулицю», – процитувала голову Личаківської РА Івана Лозинського прес-служба ЛМР.

Встановлено, що внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучали п’ять одиниць спецтехніки та 22 осіб.

https://zaxid.net/news/
jump
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну якщо робота десь на окраїні і в найближчі роки вона там і буде, то можливо той прицентральний район не дуже то і потрібний.

Мені наприклад в "центрі" авто взагалі не потрібне, я завжди розраховую на піший інтервал. Коли поруч є садки, школи, університети, офіси, купа громадського транспорту, магазини і кафе - для чого і куди мені їхати на авто? Сміх та й годі. Можливо ви жити просто не вмієте і навіть на смітник їздите на авто?

Центр дійсно треба зробити з лімітованим доступом, для мешканців центру. В нормальних країнах так і роблять. Тим самим ще сильніше збагачують нерухомість в центрі. Але в такому разі мешканці необісцяного центру ще більше відчуватимуть що щось не так, намагаючись якось його обїхати

Більше того, в ідеалі центр і вийде розвантажити першим, що не скажеш про околиці міста.

Багато з тих хто каже, що йому пощастило не інвестувати в центр, насправді відчувають що поїзд новобудов в центрі по 1000/м2 вже пішов і такої халяви вже не буде. Але в цьому вони ніколи не признаються і будуть самостверджуватись обісцяними підїздами, пічним опаленням і всім іншим, що не стосується нормальної нерухомості в центрі. Центр це найкраща інвестиція в будь-які часи, я не стверджую що це завжди найкраще місце для життя бо обставини можуть бути різними, але з точки зору інвестування - це безпрограшний варіант.

Інвестиції в термітнику на відшибі - це переважно інвестиції забудовників, які вміло впарюють зелені двори і зручні транспортні розв'язки навіть тим, хто вчора ще не цікавився, я би це навіть інвестицією не називав :lol:
kozlodoev
 
Повідомлень: 50
З нами з: 25.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:50

1. Робота за межами центру. Саме цього і прагнув.
2. Життя за межами центру. Саме цього і прагнув.
3. До смітнику я ношу сміття нозями. Благо він недалеко від будинку. У ньому не гасають пацюки. І він не безпосередньо під будинком, чи у внутрішньому дворі.
4. Звісно, пане, що жити вмієте лише Ви. Іншим не дано зрозуміти цю дилему.
5. Якщо Ви вважаєте, що я заздрю Вам чи глибоко шкодую, що не живу у центрі чи навіть у близькому центрі, змушений Вас розчарувати. Але, Ви у це не повірите і далі намагатиметесь переконати мене, що я заздрю/самостверджуюсь/не вистачає коштів/ і ще кільканадцять надуманих причин. Хай буде так.
6. Я не інвестував кошти ні у центр/ні у термітники на відшибі, які впарюють забудовани.
7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso :D
п.с. якщо Ви так обожнюєте старі будинки - підкину Вам гарну місцину. Справді гарну. Стрийський парк. Залізні води. УКУ. в.Франка. Це один з будинків. Їх там продають трішки більше :wink:
https://www.real-estate.lviv.ua/1881492 ... a-vul.html.

Думаю, що це місце викуплять і там шурануть кілька котеджів. Раджу погуляти там довкола і придивитись. ... Не пошкодуєте 8)
Востаннє редагувалось jump в Нед 15 гру, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso

Тут Ви маєте розтлумачити нам селянам шо це таке?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:57

  jump написав:1. Робота за межами центру. Саме цього і прагнув.
2. Життя за межами центру. Саме цього і прагнув.
3. До смітнику я ношу сміття нозями. Благо він недалеко від будинку. У ньому не гасають пацюки. І він не безпосередньо під будинком, чи у внутрішньому дворі.
4. Звісно, пане, що жити вмієте лише Ви. Іншим не дано зрозуміти цю дилему.
5. Якщо Ви вважаєте, що я заздрю Вам чи глибоко шкодую, що не живу у центрі чи навіть у близькому центрі, змушений Вас розчарувати. Але, Ви у це не повірите і далі намагатиметесь переконати мене, що я заздрю/самостверджуюсь/не вистачає коштів/ і ще кільканадцять надуманих причин. Хай буде так.
6. Я не інвестував кошти ні у центр/ні у термітники на відшибі, які впарюють забудовани.
7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso :D
п.с. якщо Ви так обожнюєте старі будинки - підкину Вам гарну місцину. Справді гарну. Стрийський парк. Залізні води. УКУ. в.Франка. Це один з будинків. Їх там продають трішки більше :wink:
https://www.real-estate.lviv.ua/1881492 ... a-vul.html.

Думаю, що це місце викуплять і там шурануть кілька котеджів. Раджу погуляти там довкола і придивитись. ... Не пошкодуєте 8)


Жалію, в сумних 90х міг там розвалину купити за 5000$. Ну не було тоді мислення довготривалого вкладення. На машині тоді 1000$ піднімалося,здавалося це буде завжди.
Ethereum
 
Повідомлень: 939
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:15

  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso

Тут Ви маєте розтлумачити нам селянам шо це таке?


випадково втрафив до сусіда Штефана, у него є тирнет (його жінка дупцю шкробає сеньйору Джованні і він їй штириста ойро платит), а я си не можу позволити, то тіко цетрові пассани то мают, тойво си начитав, тай думав си троха припонтувати, най ті пассани не думают, шо я є зовсім простий хлоп :lol:
а направду я торчу від Василя Мельничука та Васі Гіги :shock:
а в особливі деньки слухаю Софу Ротару :lol:
jump
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 458459460461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuriyblack і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 504, 505, 506
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5050 565127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 21:48
Квесторе_поверніться
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32779
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.