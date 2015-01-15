Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як на мене, некоректно робити такі узагальнення. З різницею "центр" - "ближній центр", ніби, розібралися. Але є "ближній центр", а є "ближній центр". Так, звичайно, потрібно дивитися на:
- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).
- будинок - навіть в межах однієї вулиці будинки можуть буть кращі і гірші. Я підозрюю, що на Свенцицького Bolt жив в будинку з номером до 16. Будинки 18-24 вже віддалені від трамвайної колії, тобто там тихіше. 18ий - новобудова ще на межі. 20ий - непоганий варіант, ми колись розглядали квартиру. 22ий я б не розглядав взагалі. 24ий - також старший, підозрюю, там дерев'яне перекриття, але якщо мати кошти і його класно реставрувати, то він може бути дуже гарним. Так само на Коновальця, є частина з трамвайною колією, є без. Ми коли шукали свою квартиру, то з ріелторами (які дуже боялися розкривати точну адресу до перегляду) розмова була така "на цій вулиці нас цікавлять будинки X, Y і Z, якщо квартира яку ви пропонуєте не там, то ми, навіть, не поїдемо дивитися".
Тому я не погоджуюся з твердженням "жити в ближньому центрі - погано". Для мене (і, мабуть, варто додати "на даний момент", оскільки все може змінитись) це найкращий варіант (щоб не повторюватись, я колись описував свої критерії вибору і досвід проживання тут, там є і те, про що говорить kozlodoev і трішки більше. До речі мій прогноз про проблеми пов'язані з ростом кількості автомобілів починає справджуватись ). Як мінімум, потрібно ретельно обирати вулицю (тиху, зелену, по можливості з інфраструктурою поруч), будинок (польські "люкси", пізня Австрія з залізобетонним перекриттям, і т. ін.). Звичайно, більшість людей, що продають таку нерухомість, це розуміють, тому ціни на неї вищі (деколи суттєво) і не так просідають в кризу ($1500-2000, навіть, 2600 за м2 в 2015 році). Хоча, якщо є час, то можна знайти і дуже цікаві варіанти.
Coder написав:- вулицю - fis говорить про Кастелівку. До чого її порівняння з проїздом Крива Липа чи Костюшка? В ближньому центрі є вулиці більш зелені і менш зелені, є вулиці з трафіком і без трафіку, з австрійскими будинками і польскими і т. ін. Відстань між вулицями Тершаківців і Черешневою метрів 400, і приблизно таку саму різницю в ціні на м2 я готовий заплатити на користь другої (якщо бути відвертим, то на Тершаківців я не готовий жити взагалі).
якщо Ви уважно почитаєте повідомлення від одного пана, цитую: "Центр люди не люблять через його недоступність. Вірніше вони певною мірою заздрять тим людям, для яких вийти в центр - не проблема. Але переконують себе в протилежному. Псячі буди, шмурдяк - це все слід розуміти як "я би теж хотів вийти в центр, але мої трущоби в 50 хвилинах від нього""
- тоді усе зрозумієте. Інформація щодо проживання на Дорошенка та Коперніка була у контексті цього повідомлення і аж ніяк не було порівняння Кастелівки із вищезазначеними вулицями
Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий. Але тому високою є їхня цінність, яка тільки і зростатиме. Не треба ж тупо порівнювати новобудову в спальнику зі старим фондом в центрі. Хоча і цей старий фонд має свою ціну, ціну доволі високу, адже квартира це середовище, а не ремонт чи навіть двір. Новий фонд в центрі - це взагалі штучний продукт, будувати який стає все складніше, а за умови зростання собівартості і ревальвації - ціни тільки вгору. Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
kozlodoev написав:Що не скажеш про якусь Добру Оселю тощо, де люди з часом зрозуміють що фактично повелись на закритий двір, зелені технології та інші штучки від забудовників, які насправді реального комофрту не дуже то й додають, крім вау-ефекту на етапі купівлі. Та й ще років 5 тому чомусь ніхто не звертав увагу на ці всі фішки, чого б це? А тому що маркетинг в купі з формуванням емоційних трендів
Оселю Зла, Малоголосківські пагорби, тотальну/брутальну забудову Угорської/Луганської/Тернопільської, Набережний Квартал, Велику Британію, жк Америка, Місто трав, Фамілію і ще кілька термітників їм подібних, узагалі можна віднести до таких, що не придатні для нормального проживання і мені відверто шкода тих людей, що придбали там житло, але як то кажуть мудрі люди "бачили очі, що купували, то тепер повилазьте"
kozlodoev написав:Та взагалі дуже дивно писати про обісцяні під'їзди в центрі. Ну тобто від цього нікуди не втечеш. Таке є і в спальниках. Як і алкашня та наркота. Але в центрі є і новобудови. Так, їх дуже мало, так, поріг входження високий.
на щастя мені після центру вже щастить не втрапляти у такі "пахучі місцини". завжди чисто, помито та підметено.
щодо центрових та близько-центрових новобудів - придивлявся і ходив на оглядини. І з кожним роком ще більше розумію, як мені пощастило не інвестувати в них. Ще кілька років тому я намотував по кілька кіл аби поставити автівку хоч десь поближче до місця проживання, а зранку змушений був на годину раніше вставати, щоб банально виїхати з того центру. А зараз - це просто колапс і щодня стає лише гірше. Моє бачення роз’язання проблем транспорту та загазованості центру можна лише оголошенням цієї зони пішохідною, інакше туди незабаром можна буде добратись лише на гелікоптері. Трішки інфо: у центрі Козловський хоче впиндюрити на Дорошенка ще один готель, біля уксоца - також будуватимуть - Антонов. Джерельна/Куліша - незабаром стартує будівництво житлово/офісного комплексу, стоянку за Жоржем також хочуть забудувати готелем...
ще один важливий нюанс: у старих будинках комунікації до одного місця у переважній більшості хіба дуже пощастить і у будинку знайдуться адеквати, які скинуться і відремонтують газово/водні комунікації, дах, сходи, під’їзд, браму, окультурять внутрішній двір.
Також неприємна та небезпечна ситуація із пічним опаленням, газовими колонками Лише минулого року за офіц. статистикою вчаділо 11 людей саме у старих будівлях у центрі. І ось сьогодні - У неділю, 15 грудня, у квартирі триповерхового житлового будинку на вул. Івана Франка, 35, що у центрі Львова, виникла пожежа. «Жіночка розпалила пічку, зверху поклала одяг, який загорівся. Пожежники вчасно приїхали, пожежу погасили, потерпілих нема, жіночку евакуювали на вулицю», – процитувала голову Личаківської РА Івана Лозинського прес-служба ЛМР.
Встановлено, що внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучали п’ять одиниць спецтехніки та 22 осіб.
Ну якщо робота десь на окраїні і в найближчі роки вона там і буде, то можливо той прицентральний район не дуже то і потрібний.
Мені наприклад в "центрі" авто взагалі не потрібне, я завжди розраховую на піший інтервал. Коли поруч є садки, школи, університети, офіси, купа громадського транспорту, магазини і кафе - для чого і куди мені їхати на авто? Сміх та й годі. Можливо ви жити просто не вмієте і навіть на смітник їздите на авто?
Центр дійсно треба зробити з лімітованим доступом, для мешканців центру. В нормальних країнах так і роблять. Тим самим ще сильніше збагачують нерухомість в центрі. Але в такому разі мешканці необісцяного центру ще більше відчуватимуть що щось не так, намагаючись якось його обїхати
Більше того, в ідеалі центр і вийде розвантажити першим, що не скажеш про околиці міста.
Багато з тих хто каже, що йому пощастило не інвестувати в центр, насправді відчувають що поїзд новобудов в центрі по 1000/м2 вже пішов і такої халяви вже не буде. Але в цьому вони ніколи не признаються і будуть самостверджуватись обісцяними підїздами, пічним опаленням і всім іншим, що не стосується нормальної нерухомості в центрі. Центр це найкраща інвестиція в будь-які часи, я не стверджую що це завжди найкраще місце для життя бо обставини можуть бути різними, але з точки зору інвестування - це безпрограшний варіант.
Інвестиції в термітнику на відшибі - це переважно інвестиції забудовників, які вміло впарюють зелені двори і зручні транспортні розв'язки навіть тим, хто вчора ще не цікавився, я би це навіть інвестицією не називав
1. Робота за межами центру. Саме цього і прагнув. 2. Життя за межами центру. Саме цього і прагнув. 3. До смітнику я ношу сміття нозями. Благо він недалеко від будинку. У ньому не гасають пацюки. І він не безпосередньо під будинком, чи у внутрішньому дворі. 4. Звісно, пане, що жити вмієте лише Ви. Іншим не дано зрозуміти цю дилему. 5. Якщо Ви вважаєте, що я заздрю Вам чи глибоко шкодую, що не живу у центрі чи навіть у близькому центрі, змушений Вас розчарувати. Але, Ви у це не повірите і далі намагатиметесь переконати мене, що я заздрю/самостверджуюсь/не вистачає коштів/ і ще кільканадцять надуманих причин. Хай буде так. 6. Я не інвестував кошти ні у центр/ні у термітники на відшибі, які впарюють забудовани. 7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso п.с. якщо Ви так обожнюєте старі будинки - підкину Вам гарну місцину. Справді гарну. Стрийський парк. Залізні води. УКУ. в.Франка. Це один з будинків. Їх там продають трішки більше https://www.real-estate.lviv.ua/1881492 ... a-vul.html.
Думаю, що це місце викуплять і там шурануть кілька котеджів. Раджу погуляти там довкола і придивитись. ... Не пошкодуєте
Востаннє редагувалось jump в Нед 15 гру, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso
Тут Ви маєте розтлумачити нам селянам шо це таке?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
jump написав:1. Робота за межами центру. Саме цього і прагнув. 2. Життя за межами центру. Саме цього і прагнув. 3. До смітнику я ношу сміття нозями. Благо він недалеко від будинку. У ньому не гасають пацюки. І він не безпосередньо під будинком, чи у внутрішньому дворі. 4. Звісно, пане, що жити вмієте лише Ви. Іншим не дано зрозуміти цю дилему. 5. Якщо Ви вважаєте, що я заздрю Вам чи глибоко шкодую, що не живу у центрі чи навіть у близькому центрі, змушений Вас розчарувати. Але, Ви у це не повірите і далі намагатиметесь переконати мене, що я заздрю/самостверджуюсь/не вистачає коштів/ і ще кільканадцять надуманих причин. Хай буде так. 6. Я не інвестував кошти ні у центр/ні у термітники на відшибі, які впарюють забудовани. 7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso п.с. якщо Ви так обожнюєте старі будинки - підкину Вам гарну місцину. Справді гарну. Стрийський парк. Залізні води. УКУ. в.Франка. Це один з будинків. Їх там продають трішки більше https://www.real-estate.lviv.ua/1881492 ... a-vul.html.
Думаю, що це місце викуплять і там шурануть кілька котеджів. Раджу погуляти там довкола і придивитись. ... Не пошкодуєте
Жалію, в сумних 90х міг там розвалину купити за 5000$. Ну не було тоді мислення довготривалого вкладення. На машині тоді 1000$ піднімалося,здавалося це буде завжди.
jump написав:7. Cаме зараз слухаю Леонарда Коена і смакую Фраголіно Fiorelli Rosso
Тут Ви маєте розтлумачити нам селянам шо це таке?
випадково втрафив до сусіда Штефана, у него є тирнет (його жінка дупцю шкробає сеньйору Джованні і він їй штириста ойро платит), а я си не можу позволити, то тіко цетрові пассани то мают, тойво си начитав, тай думав си троха припонтувати, най ті пассани не думают, шо я є зовсім простий хлоп а направду я торчу від Василя Мельничука та Васі Гіги а в особливі деньки слухаю Софу Ротару