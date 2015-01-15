Додано: Пон 16 гру, 2019 12:55

Твоє місто, гарно дописувач виклав:

"Це не є провина мешканців вул.Голубця. Там тепер гарно зроблена вулиця і мешканці, які роками жили в багнюці, відстоюють своє право на якийсь мінімальний комфорт пересування і життя. Це є вина міської влади, яка роками бездіяльна, в плані розвитку міста. Ніхто з цих лиходіїв не думає про майбутнє, ніхто нічого не планує.Вони думають тільки про свої партії, депутатство та президенство.На сьогодні тому маємо катастрофічний стан доріг та страшні корки,розмір яких небачений ще для Львова.Навіть в неділю тепер корки. Липинського, Чорновола, Шевченка,Городоцька,Личаківська,Джерельна і тд.-суцільні затори кожен день. Немає ні розширення доріг,ні нових розв'язок, ні нових паркінгів. Про які нові дороги можна говорити, коли влада не здатна з весни залатати ями на деяких вулицях. На все що вони здатні, це ще збільшити затори, блокуючи одну смугу для проїзду міського транспорту. Так це потрібно, але це здерто з європейських міст, де є по три смуги руху і одна виключно для міського транспорту та таксі. Це абсолютно не для Львова. Необдумано встановлені світлофори та суцільні піші переходи, це також створює затори.Тотальна, необдумана забудова, яка ще більше стримує рух автомобілів, та не дає можливості в майбутньому навіть думати про нові кільця руху та розв'язки. Якщо вже так беруть приклад з Європейських міст, як зі смугою для міського транспорту, то чому не беруть приклад планування розширення доріг та будівництва нових. В Європі викуповують будинки та ділянки для майбутнього розширення та будівництва доріг, а в нас навпаки, роздають і дозволяють будувати все кому не лінь, навіть не думаючи, що там можна розширити дорогу,чи влаштувати нове кільце руху. Це можна побачити на прикладі Шевченка- Левандівська, де забудували територію Автонавантажувача, а про будівництво кільця руху ніхто і не думав. А тепер, ніхто вже цього не зробить, бо стоять будинки. Таких прикладів бездумних рішень і дій цієї влади багато.В них думки про канатні дороги, Зимові олімпіади, гроші, та знову, їхні майбутні вибори. Маємо, що вибрали."