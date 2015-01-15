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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:55
Твоє місто, гарно дописувач виклав:
"Це не є провина мешканців вул.Голубця. Там тепер гарно зроблена вулиця і мешканці, які роками жили в багнюці, відстоюють своє право на якийсь мінімальний комфорт пересування і життя. Це є вина міської влади, яка роками бездіяльна, в плані розвитку міста. Ніхто з цих лиходіїв не думає про майбутнє, ніхто нічого не планує.Вони думають тільки про свої партії, депутатство та президенство.На сьогодні тому маємо катастрофічний стан доріг та страшні корки,розмір яких небачений ще для Львова.Навіть в неділю тепер корки. Липинського, Чорновола, Шевченка,Городоцька,Личаківська,Джерельна і тд.-суцільні затори кожен день. Немає ні розширення доріг,ні нових розв'язок, ні нових паркінгів. Про які нові дороги можна говорити, коли влада не здатна з весни залатати ями на деяких вулицях. На все що вони здатні, це ще збільшити затори, блокуючи одну смугу для проїзду міського транспорту. Так це потрібно, але це здерто з європейських міст, де є по три смуги руху і одна виключно для міського транспорту та таксі. Це абсолютно не для Львова. Необдумано встановлені світлофори та суцільні піші переходи, це також створює затори.Тотальна, необдумана забудова, яка ще більше стримує рух автомобілів, та не дає можливості в майбутньому навіть думати про нові кільця руху та розв'язки. Якщо вже так беруть приклад з Європейських міст, як зі смугою для міського транспорту, то чому не беруть приклад планування розширення доріг та будівництва нових. В Європі викуповують будинки та ділянки для майбутнього розширення та будівництва доріг, а в нас навпаки, роздають і дозволяють будувати все кому не лінь, навіть не думаючи, що там можна розширити дорогу,чи влаштувати нове кільце руху. Це можна побачити на прикладі Шевченка- Левандівська, де забудували територію Автонавантажувача, а про будівництво кільця руху ніхто і не думав. А тепер, ніхто вже цього не зробить, бо стоять будинки. Таких прикладів бездумних рішень і дій цієї влади багато.В них думки про канатні дороги, Зимові олімпіади, гроші, та знову, їхні майбутні вибори. Маємо, що вибрали."
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:39
kozlodoev написав:
Ближній центр під оренду теж нормально. Спальники швидко забудовуються і починають конкурувати самі з собою. Вищезгадана Добра Оселя - гетто взаємоконкуренції з 2000 квартир. Для комфортного життя не придатна взагалі, для оренди - теж під питанням, адже там жахливий район і погане місце, ще й на незручній височині. Оренда в таких мурашниках просяде у ціні завдяки всім бажаючим здавати в оренду. Продавани з радістю набудуть ще з пів-сотні таких гетто.
Ближній центр можливо має дещо меншу прибутковість по оренді, але це компенсується здорожчанням нерухомості як активу вцілому. На відміну від спальників. Ближній центр дійде до докризових 3к і більше. Спальники і термітники вже по 1000 баксів виглядають непривабливим вкладенням. 800 - це їх стеля
Оренда, як і попит на квартири в тому "гетто"
є. Паркінг зараз 3000-4000 грн. в місяць. Але то для недолугих звичайно, в старых будинках краще ж, біс з ним, що проводка не витримує, не факт що вигоди в квартирі є, комуналка в кілька разів дорожча, садочки/ школи без подвіря і території, сусіди здебільшого пенсіонери з своїми прибабахами.
Центр здебільшого для здачі в оренду лише і придатний. Але в кожного своя думка звичайно
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