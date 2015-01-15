RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 462463464465
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 20:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Віталій Ломакович. ЗМІ повідомляли про тісні зв’язки цього підприємця з міським головою Львова Андрієм Садовим та називають його кумом мера міста.

Памятаю Ломаковича по банці супостата пу Банк Москви...Садік там грошенята тримав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:46

  Bolt написав:
  Мизантрóп написав:
  Bolt написав:Ссилочку можна ?!
вбей в поисковик номер телефона "Натахи",шо тями нема? https://ua.m2bomber.com/phone/0631199550

Вбив.Там продаж тієїж квартири від 20 листопада.Короче там покупани весь час будуть шастати + короткій термін.Тому дешево.

Може , знайдеться лох?
Ціна мінімальна, нижча середньоринкової.

  jump написав:щодо громтранспорту - Ви часто у ньому їздите?
я деколи намагаюсь ним скористатись- це жах - сморід, бруд, постійні суперечки, хто винен, пенсії, крики, мат, штовханина, немиті і смердючі роботяги..

Достойні люди, наприклад, в Бразилії, літають на роботу гелікоптерами.
А взагалі читайте Г.Уелса "Машину часу", там про панів (елоїв) і роботяг (морлоків) цікаво написано. Ну і про нерухомість трохи є)))
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1144
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 гру, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20862
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:11

  jump написав:нормальна ціна на оренду
не пСихів/не Рясне/не Левандівка...

усього лише оголошення від людини-власника, а не від прокладки-маклера..

Зображення


Я в тому районі ходжу на манікюр :)
Щоразу з хвилюванням.
Там по одну сторону вулиці зосереджуються катафалки, по іншу ритуальня послуги, а в дворах такі одноповерхові фавели, з такими облупленими "подвір'ями" в стилі лофт, що ціна цілком виправдана. Зато центр. Під подобову нє, хіба студентам з екзотичних країн.
Lambada
 
Повідомлень: 333
З нами з: 06.06.10
Подякував: 51 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:53

Ну що.У Львові справжній транспортний колапсець ...
Bolt
 
Повідомлень: 297
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:17

  Bolt написав:Ну що.У Львові справжній транспортний колапсець ...


слухав радейко, ведучі аж впріли, називаючи вулиці, де повний і трішки менше ніж повний штопор :lol:
jump
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:48

Зображення


Зображення

:lol:
jump
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:54

  Frant написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Ну що.У Львові справжній транспортний колапсець ...


слухав радейко, ведучі аж впріли, називаючи вулиці, де повний і трішки менше ніж повний штопор :lol:

Це вельми добре!
Може, укро-бидло-еліта візьме за зразок Швецію, і зробить парковку в великих містах України платною, 8 євро/година???


Йой пане! Шо Ви таке туво пописуєте :lol:
Ві Львові моцний дощ пере і вітер дмухає, а Ви хцете жиби львівці си дупи і цюцюрки морозили на роверах :shock:

та най ті француваті пани з Кийова на роверах їздят, а ми тіко на жипах :lol:
jump
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:01

  Bolt написав:Ну що.У Львові справжній транспортний колапсець ...

Це чудово!
Може, укро-їліта зробить платним в,їзд в місто? Чи як в Стокгольмі, 8 євро/година паркування??? Там всі на велосипедах катаються :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20862
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:морозили на роверах

Нема ніц морозу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:58

  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:морозили на роверах

Нема ніц морозу.

Значить, всім пора сідати на велосипеди!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20862
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 462463464465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 517, 518, 519
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5189 583349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 04:45
Понаехал
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 23, 24, 25
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
240 34935
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 гру, 2019 21:33
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.