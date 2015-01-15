Памятаю Ломаковича по банці супостата пу Банк Москви...Садік там грошенята тримав.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 гру, 2019 20:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Памятаю Ломаковича по банці супостата пу Банк Москви...Садік там грошенята тримав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:46
Може , знайдеться лох?
Ціна мінімальна, нижча середньоринкової.
Достойні люди, наприклад, в Бразилії, літають на роботу гелікоптерами.
А взагалі читайте Г.Уелса "Машину часу", там про панів (елоїв) і роботяг (морлоків) цікаво написано. Ну і про нерухомість трохи є)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 гру, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:11
Я в тому районі ходжу на манікюр
Щоразу з хвилюванням.
Там по одну сторону вулиці зосереджуються катафалки, по іншу ритуальня послуги, а в дворах такі одноповерхові фавели, з такими облупленими "подвір'ями" в стилі лофт, що ціна цілком виправдана. Зато центр. Під подобову нє, хіба студентам з екзотичних країн.
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:17
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:54
Йой пане! Шо Ви таке туво пописуєте
Ві Львові моцний дощ пере і вітер дмухає, а Ви хцете жиби львівці си дупи і цюцюрки морозили на роверах
та най ті француваті пани з Кийова на роверах їздят, а ми тіко на жипах
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:01
Це чудово!
Може, укро-їліта зробить платним в,їзд в місто? Чи як в Стокгольмі, 8 євро/година паркування??? Там всі на велосипедах катаються
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:58
Значить, всім пора сідати на велосипеди!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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