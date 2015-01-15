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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:54

Галичани схиблені на їжі

Всі гештальти та потяги, всі очікування від життя і його система координат - зосереджені в харчах, їх кількості та різноманітності.

З видатками галичан на їжу можуть зрівнятись хіба шо видатки на євроремонти.
айфони та автівки ніщо, порівняно з палітрою голубців, холодців, шинок і салатів на галицькі свята.
цілий тиждень до Різдва, під акомпанемент реклами Фесталу по телевізору, молоді і старі галичанки готуються до прийому гостей.

Обсмалені свині лежать ратицями до неба.

Галицька свиня як Лєґо, миттєво розлітається на шинки, бочки, ковбаси, кров'янки, шпікачки, відбивні, сальтисони, шкварки, тушені мозки, заливні язики, холодці, рулети з вух, смажені нирки і серця, тушену печінку, запечені ребра та ще з добрий десяток страв, немислимих в решті світу.

як біблії, розгортаються засмальцовані книжки з рецептами, дрібно списані ручками усіх кольорів, демонструючи численні рецепти пляцків, запіканок, медівників, штрудлів,тортів, наполєонів та вишиванок, перекладанців і рулетів, грибочків, кукурудзок, горішків і сухарів.

дверцята холодильників підперті штахетами, стримуючи навалу продуктів, куплених "на свята": два відерця майонезу, варена ковбаса, три слоїчки зеленого горошку, 6 пачок масла.

вариться капуста на голубці, ноги на холодець, треться хрін на цвітлі, і мак на кутю.
самогонка давно вигнана і закрита в коморі "бо та сволота і мерлому би з вуха випив", куплене в магазині вино "сего року дороге купила, по 50 гривнів".

випечені 30 б*** хліба, двері в новій кімнаті, там, де все зимно, вже відкриваються сантиметрів на 30, так щоб тільки пройти боком акуратно і ще докласти харчів.
десять тарілок холодцю на підлозі, мидниця шинок, випічка, стигне кисіль. з-поміж Евересту вишитих подушок на те все з образів дивиться Матірбожа.

і не дай бог шось з того зачепити " най, бо то на свята!"
виміняні дрібні гроші по 5 і по 10 гривень колядникам(10 - то сусідським дітям, з якими не посварені і ближчим родичам)
ну, ніби згрубша до свят готові.
решту сі докупи пізніше. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:40

На території колишнього Львівського нафтомаслозаводу на вул. Богдана Хмельницького, 207 збудують житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 27 грудня

Будівництво охопить понад 65 тис. кв. м, із яких 41 тис. кв. м займатиме житло, а решту – віддадуть під громадську функцію.

Висота будинків не має перевищувати 57,5 м, хоча висота різних будинків комплексу варіюватиметься від 13,5 м. Відсоток забудови земельної ділянки площею 4,4 га становитиме 33%.

https://varianty.lviv.ua/68912-na-vulyt ... yi-kvartal


з однієї сторони на території "Алмазінструмент" - забудова на 4000 квартир від Ріелу, з іншої трохи далі у сторону Епіка - ще один масштабний проджект :lol:
і це усе на бідолашній Рогатці + Новознесенська... :shock:
jump
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 523 раз.
 
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  #<1 ... 463464465466
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