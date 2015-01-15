Додано: Суб 28 гру, 2019 17:09

В мене питання для роздумів...



1. Навіщо будують стільки халуп?



2. Хто там житиме?



3. Як це вплине на демографічну, соціальну, національну ситуацію у Львові?



4. Що таке Львів? Це історичний центр? Чи також прибудовані в радянські і сучасні часи халупи теж? Наприклад, Сихів, це Львів?



5. Побудова нових халуп, це розвиток чи руйнація міста?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.