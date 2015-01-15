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Всі гештальти та потяги, всі очікування від життя і його система координат - зосереджені в харчах, їх кількості та різноманітності.
З видатками галичан на їжу можуть зрівнятись хіба шо видатки на євроремонти. айфони та автівки ніщо, порівняно з палітрою голубців, холодців, шинок і салатів на галицькі свята. цілий тиждень до Різдва, під акомпанемент реклами Фесталу по телевізору, молоді і старі галичанки готуються до прийому гостей.
Обсмалені свині лежать ратицями до неба.
Галицька свиня як Лєґо, миттєво розлітається на шинки, бочки, ковбаси, кров'янки, шпікачки, відбивні, сальтисони, шкварки, тушені мозки, заливні язики, холодці, рулети з вух, смажені нирки і серця, тушену печінку, запечені ребра та ще з добрий десяток страв, немислимих в решті світу.
як біблії, розгортаються засмальцовані книжки з рецептами, дрібно списані ручками усіх кольорів, демонструючи численні рецепти пляцків, запіканок, медівників, штрудлів,тортів, наполєонів та вишиванок, перекладанців і рулетів, грибочків, кукурудзок, горішків і сухарів.
вариться капуста на голубці, ноги на холодець, треться хрін на цвітлі, і мак на кутю. самогонка давно вигнана і закрита в коморі "бо та сволота і мерлому би з вуха випив", куплене в магазині вино "сего року дороге купила, по 50 гривнів".
випечені 30 б*** хліба, двері в новій кімнаті, там, де все зимно, вже відкриваються сантиметрів на 30, так щоб тільки пройти боком акуратно і ще докласти харчів. десять тарілок холодцю на підлозі, мидниця шинок, випічка, стигне кисіль. з-поміж Евересту вишитих подушок на те все з образів дивиться Матірбожа.
і не дай бог шось з того зачепити " най, бо то на свята!" виміняні дрібні гроші по 5 і по 10 гривень колядникам(10 - то сусідським дітям, з якими не посварені і ближчим родичам) ну, ніби згрубша до свят готові. решту сі докупи пізніше.
На території колишнього Львівського нафтомаслозаводу на вул. Богдана Хмельницького, 207 збудують житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 27 грудня
Будівництво охопить понад 65 тис. кв. м, із яких 41 тис. кв. м займатиме житло, а решту – віддадуть під громадську функцію.
Висота будинків не має перевищувати 57,5 м, хоча висота різних будинків комплексу варіюватиметься від 13,5 м. Відсоток забудови земельної ділянки площею 4,4 га становитиме 33%.
з однієї сторони на території "Алмазінструмент" - забудова на 4000 квартир від Ріелу, з іншої трохи далі у сторону Епіка - ще один масштабний проджект і це усе на бідолашній Рогатці + Новознесенська...
Всі гештальти та потяги, всі очікування від життя і його система координат - зосереджені в харчах, їх кількості та різноманітності.
З видатками галичан на їжу можуть зрівнятись хіба шо видатки на євроремонти. айфони та автівки ніщо, порівняно з палітрою голубців, холодців, шинок і салатів на галицькі свята. цілий тиждень до Різдва, під акомпанемент реклами Фесталу по телевізору, молоді і старі галичанки готуються до прийому гостей.
Обсмалені свині лежать ратицями до неба.
Галицька свиня як Лєґо, миттєво розлітається на шинки, бочки, ковбаси, кров'янки, шпікачки, відбивні, сальтисони, шкварки, тушені мозки, заливні язики, холодці, рулети з вух, смажені нирки і серця, тушену печінку, запечені ребра та ще з добрий десяток страв, немислимих в решті світу.
як біблії, розгортаються засмальцовані книжки з рецептами, дрібно списані ручками усіх кольорів, демонструючи численні рецепти пляцків, запіканок, медівників, штрудлів,тортів, наполєонів та вишиванок, перекладанців і рулетів, грибочків, кукурудзок, горішків і сухарів.
вариться капуста на голубці, ноги на холодець, треться хрін на цвітлі, і мак на кутю. самогонка давно вигнана і закрита в коморі "бо та сволота і мерлому би з вуха випив", куплене в магазині вино "сего року дороге купила, по 50 гривнів".
випечені 30 б*** хліба, двері в новій кімнаті, там, де все зимно, вже відкриваються сантиметрів на 30, так щоб тільки пройти боком акуратно і ще докласти харчів. десять тарілок холодцю на підлозі, мидниця шинок, випічка, стигне кисіль. з-поміж Евересту вишитих подушок на те все з образів дивиться Матірбожа.
і не дай бог шось з того зачепити " най, бо то на свята!" виміняні дрібні гроші по 5 і по 10 гривень колядникам(10 - то сусідським дітям, з якими не посварені і ближчим родичам) ну, ніби згрубша до свят готові. решту сі докупи пізніше.
Головне - не об,їстись!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Новий житловий квартал ,який складатиметься із трьох парених будинків, зведуть на земельній ділянці, площею 0,7609 га, яка є комунальною власністю міста й призначена для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
Висота багатоповерхівок становитиме 32,8 метрів, вони матимуть 10 поверхів й орієнтовно 160 квартир. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 14,5%.
За словами представника забудовника, будівництво розраховане на 5 років, в майбутньому, окрім цих трьох будинків, заплановано зведення ще двох багатоповерхівок. Таким чином, тут буде 250 житлових квартир.
Крім багатоповерхівок, на цій ділянці передбачено зведення підземного паркінгу на 32 паркомісця, а також наземного паркінгу на 200 паркомісць.
З березня тут стартує будівництво дитячого садочку, а наприкінці січня забудовник обіцяє завершити усі роботи із спорудження школи, яка запрацює з вересня 2020 року. Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, обмеженої просп. Червоної Калини, вул. Угорською, вул. Тернопільською, вул. Луганською (у тому числі території колишнього ДВО "Полярон" на вул. Угорській та ЗАТ "Львівторгбуд" на вул. Тернопільській https://varianty.lviv.ua/68908-na-teryt ... MZo7PYuFJw
3. Як це вплине на демографічну, соціальну, національну ситуацію у Львові?
4. Що таке Львів? Це історичний центр? Чи також прибудовані в радянські і сучасні часи халупи теж? Наприклад, Сихів, це Львів?
5. Побудова нових халуп, це розвиток чи руйнація міста?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
jump написав:Новий житловий квартал ,який складатиметься із трьох парених будинків, зведуть на земельній ділянці, площею 0,7609 га, яка є комунальною власністю міста й призначена для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з об’єктами https://varianty.lviv.ua/68908-na-teryt ... MZo7PYuFJw
Странно, думал что всю територию Полярона будет застаивать Софиевка...
Лажа какая-то с количеством подземных парковок, разве что в два этажа паркинг будет
bureau написав:Странно, думал что всю територию Полярона будет застаивать Софиевка...
ЖК Софіївка - це порівняно ще непоганий будинок. Однак його зі всіх сторін обставляють просто страхітливими кам’яними гетто. Чого вартий ЖК Угорська, 14. Мав бути будинок буквою "Г", тепер під соусом школи/дитсадка/паркінку у цю букву запхали 2 шеренги монстрів і готують місце під 3-тю... Вікна у вікна-довкола лише стіни. У тих мешканців, що скраю - вид на офіси Нестле, Кредобанку і колишнього цеху Полярону, що переробили під офіс. З іншої сторони стара совкова забудова,бетонні джунглі на Тернопільській і далі аж до професора Буйка геть усе забудовують. Вузесенька вул. Угорська стала непроїзною - суцільний потік транспорту. І усю подальшу територію Полярону зі сторони в. Луганської і до в.Буйка (навпроти колії) активно забудовують.