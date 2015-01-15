jump написав: І усю подальшу територію Полярону зі сторони в. Луганської і до в.Буйка (навпроти колії) активно забудовують.
Да вот только школа, которая там строится, будет частной. Дети соседних домов врятли будут ее посещать. Думаю аналогичная ситуация будет так же из садиком.
Надеюсь что в новом оффисном здании (что от полярона осталось) будет продовольственный магазин побольше, а то Близенько, на 100кв.м. в час пик - как в настоящей рукавичке из сказки (не путать с сетью магазинов "Рукавичка"). А до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов