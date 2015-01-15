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jump написав: І усю подальшу територію Полярону зі сторони в. Луганської і до в.Буйка (навпроти колії) активно забудовують.
Да вот только школа, которая там строится, будет частной. Дети соседних домов врятли будут ее посещать. Думаю аналогичная ситуация будет так же из садиком.
Надеюсь что в новом оффисном здании (что от полярона осталось) будет продовольственный магазин побольше, а то Близенько, на 100кв.м. в час пик - как в настоящей рукавичке из сказки (не путать с сетью магазинов "Рукавичка"). А до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов
Bolt написав:Думаю, що теперішня міська влада розраховує , що у Львові будуть жити тільки ІТ шники і кур'єри Глово, які будуть першим привозити в офіс їжу , щоб поважні пани не відволікалися від роботи.
jump написав: пСихів стане центром культурного життя усієї Галичини
bureau написав: до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.