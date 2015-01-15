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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав: І усю подальшу територію Полярону зі сторони в. Луганської і до в.Буйка (навпроти колії) активно забудовують.


Да вот только школа, которая там строится, будет частной. Дети соседних домов врятли будут ее посещать. Думаю аналогичная ситуация будет так же из садиком.

Надеюсь что в новом оффисном здании (что от полярона осталось) будет продовольственный магазин побольше, а то Близенько, на 100кв.м. в час пик - как в настоящей рукавичке из сказки (не путать с сетью магазинов "Рукавичка"). А до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов
bureau
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  bureau написав:то Близенько, на 100кв.м. в час пик - как в настоящей рукавичке из сказки (не путать с сетью магазинов "Рукавичка"). А до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов


У "Близенько" не варто заходити - ціни вище інших маркетів, вибір товару ніякий, часто продають прострочене/перепаковане, під акцію продають товари за своїми звичними цінами.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:25

  Bolt написав:Думаю, що теперішня міська влада розраховує , що у Львові будуть жити тільки ІТ шники і кур'єри Глово, які будуть першим привозити в офіс їжу , щоб поважні пани не відволікалися від роботи.


  jump написав: пСихів стане центром культурного життя усієї Галичини :lol:


  bureau написав: до ближнего нормального супермаркета -- добро пожаловать на Сихов

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може поборотися
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/ ... u2030.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Мизантрóп написав:Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може поборотися


це патологічний брехунець і злодій
він уже канатну дорогу на Високий замок буде тягнути :lol:
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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:патологічний брехунець і злодій
Львівянам видніше.По тєлеку справляв враження порядної людини років 5 тому.Як каже мій знайомий трансплантолог : в кожній людині є щось гарне :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:50

  Мизантрóп написав:
  jump написав:патологічний брехунець і злодій
Львівянам видніше.По тєлеку справляв враження порядної людини років 5 тому.Як каже мій знайомий трансплантолог : в кожній людині є щось гарне :lol:

В тому і проблема галичан, якщо на пасху і різдво в церкві стоїть зі свічкою—значить пурєдний хлоп :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

З Новим 2020 роком!!!

Не знаю хлопці, як у вас -
А в мене буде все нормас!
:D :P :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:41

Газ податки та зарплати. Що змінюється для львів’ян із 1 січня

Із січня в Україні зріс прожитковий мінімум, зарплата та пенсія, а також податки для ФОПів.

http://tvoemisto.tv/news/gaz_podatky_ta ... 05526.html
jump
 
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