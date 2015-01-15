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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
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s_sagajdak
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:11
S_sagajdak, а це скільки штрафів вже накапало за невчасну здачу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:20
Квесторе_поверніться Нічого не накапало, оскільки люди повірили забудовнику. Зараз почали зявлятися розмови про груповий позов.
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s_sagajdak
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:25
Хто що скаже за ЖК Пасічний?
Є хтось хто вклався? Розглядаю варіант вкладення в бетон.
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