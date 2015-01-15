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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

відгук про Галжитлобуд

Залишу невеликий відгук про Галжитлобуд:

Героїв УПА 73. Протермінування вже 1.5-2 роки залежно від дат в попередніх договорах. В жодній квартирі немає газу, більшість квартир не мають електрики, вище 9го поверху - води, у половини квартир немає можливості оформити документи. Терміни здачі переносили вже декілька разів. Висновки робіть самі...

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s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:11

S_sagajdak, а це скільки штрафів вже накапало за невчасну здачу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:20

Квесторе_поверніться Нічого не накапало, оскільки люди повірили забудовнику. Зараз почали зявлятися розмови про груповий позов.
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:25

Хто що скаже за ЖК Пасічний?
Є хтось хто вклався? Розглядаю варіант вкладення в бетон.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:16

  s_sagajdak написав:Залишу невеликий відгук про Галжитлобуд:

Героїв УПА 73. Протермінування вже 1.5-2 роки залежно від дат в попередніх договорах. В жодній квартирі немає газу, більшість квартир не мають електрики, вище 9го поверху - води, у половини квартир немає можливості оформити документи. Терміни здачі переносили вже декілька разів. Висновки робіть самі...


Клас! Побільше би таких новобудів!
Може, лише тоді нарід прозрів би???
Укро-їліта є похідною від укро-народу))) А укро-нарід є копією укро-їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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