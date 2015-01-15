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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
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s_sagajdak
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:11
S_sagajdak, а це скільки штрафів вже накапало за невчасну здачу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:20
Квесторе_поверніться Нічого не накапало, оскільки люди повірили забудовнику. Зараз почали зявлятися розмови про груповий позов.
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s_sagajdak
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:25
Хто що скаже за ЖК Пасічний?
Є хтось хто вклався? Розглядаю варіант вкладення в бетон.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:40
Frant
Здивувався Вашій радості
В людей проблеми, а Ви радієте ...
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:06
s_sagajdak написав:
Залишу невеликий відгук про Галжитлобуд:
Героїв УПА 73. Протермінування вже 1.5-2 роки залежно від дат в попередніх договорах. В жодній квартирі немає газу, більшість квартир не мають електрики, вище 9го поверху - води, у половини квартир немає можливості оформити документи. Терміни здачі переносили вже декілька разів. Висновки робіть самі...
можна лише поспівчувати.
але на титрубко були і є відео як цей забудован "здає і як якісно будує"
подібні проблеми мали і інвестори "Велика Британія" від "Ріел" на в. Шевченка. Затримали здачу і підключення на 1-2 роки.
Там мережі не розраховані на той гігантський термітник, постійно вибиває ел.енергію, люди сидять по 2 дні без тепла... пообіцяли їм свою підстанцію, до цього часу так і не підключили... Ті, хто мешкає на вищих поверхах і мають малих дітей, не можуть спуститись із колясками у двір. Так і гуляють у себе по балконах...
Паркомісць катастрофічно не вистачає, усе довкола в бетоні
а на протилежній стороні вулиці ще й "Семицвіт" шурують на 18 будинків
Востаннє редагувалось jump
в П'ят 03 січ, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:07
Була вчора на Пулюя 40, новобудова "Галицький лев". По справах, треба було просто приїхати і забрати. Це - капець! Припаркуватись НІДЕ! Зовні будинку, всередині того "колодязя" (знаю таке, всередині хтось чихне, весь будинок "будь здоров" каже), ні біля будинку (орієнтувалася на Близенько, як мені сказали), ні при дорозі на під'їзді. Це 20-та година! І машини все їдуть, тебе ззаду підпирають, що не станеш і не розвернешся... Коротше підперла я 3 машини біля фонтанчику з матінкою Божою (о, так, це святе і необхідне) і стою, потім мусила трохи вперед посунутись, бо один чоловік не міг проїхати (під його керівництвом, бо все впритик!). Я вибачилась, але ну реально ніде і я на хвилинку, він сам ще в мене вибачився
все зрозумів. А ще, я так не бачила у дворах зайняті місця отими залізними "петлями". Нічого собі! Просто повз бардюр. Там були якісь гаражі збоку але і біля них паркуються.
Ото мурашник... І як виїжджала з того двору, туди ще 2 машини якось пропустила (по сантиметру розминалися). Тобто народ ще їхав і їхав!
Я розумію, що місце хороше, інфраструктура, але кожен день переживати, чи буде де стати, і взагалі не двір, а виставка машин. Багатоповерхівка колодязем, з обмеженим дуже простором, без підземного паркінгу - це жах!
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jump
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