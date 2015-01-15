Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:07

Була вчора на Пулюя 40, новобудова "Галицький лев". По справах, треба було просто приїхати і забрати. Це - капець! Припаркуватись НІДЕ! Зовні будинку, всередині того "колодязя" (знаю таке, всередині хтось чихне, весь будинок "будь здоров" каже), ні біля будинку (орієнтувалася на Близенько, як мені сказали), ні при дорозі на під'їзді. Це 20-та година! І машини все їдуть, тебе ззаду підпирають, що не станеш і не розвернешся... Коротше підперла я 3 машини біля фонтанчику з матінкою Божою (о, так, це святе і необхідне) і стою, потім мусила трохи вперед посунутись, бо один чоловік не міг проїхати (під його керівництвом, бо все впритик!). Я вибачилась, але ну реально ніде і я на хвилинку, він сам ще в мене вибачивсявсе зрозумів. А ще, я так не бачила у дворах зайняті місця отими залізними "петлями". Нічого собі! Просто повз бардюр. Там були якісь гаражі збоку але і біля них паркуються.Ото мурашник... І як виїжджала з того двору, туди ще 2 машини якось пропустила (по сантиметру розминалися). Тобто народ ще їхав і їхав!Я розумію, що місце хороше, інфраструктура, але кожен день переживати, чи буде де стати, і взагалі не двір, а виставка машин. Багатоповерхівка колодязем, з обмеженим дуже простором, без підземного паркінгу - це жах!