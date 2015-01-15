Я бачив однуху 72 кв.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2020 11:47
Я бачив однуху 72 кв.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 06 січ, 2020 13:06
... життя в РАЮ! ч. 1 )))
- Ви з дуба впали, щоб я для себе і своїх дітей - робив кімнату без вікна???!!!!!
(навіть, для орендарів - рука, мабуть, не піднялась би )
- в мене кухня була 27м2 з трьома великими панорамними вікнами!(точніше з одним величезним 3м+, розділеним трьома металевими грубими рамами)
- от я два вікна відділив до дитячої, а одне - залишив для кухні.... - а точніше, замінив його на великі панорамні скляні двері, які виходять на лоджію!
- так, як кухню, все одно хотів велику/студію, то дитячу зробив щось на 9м2..... - так, так - все нормас, так як я вже писав, що нас жило ТРОЄ на 9м2, а тут на одного(старшого синочка) - 9м2 - ЖИР! - так, так - він задоволений своєю ОКРЕМОЮ кімнатою, як слон!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 06 січ, 2020 13:18
... у лісі, лісі темному, де ходить ХИТРИЙ лис...)))
... а отак, ДумайТЕ!
.... Ви що, всі думали, що я якусь конуру в 40м2 взяв?
- можете підняти мої архіви - я всюди писав "50м+"!!!
п. с.
....еееехххххх, веселять мене тутешні дописувачі, думаючи, що Долярчик, такий собі простачок.... - живе, без вікон, без дверей....
- а Долярчик, ще й зробив тут (майже) всіх разом з їхніми зеленими матрасами, попиваючи чівас на своєму депогривневому матрасі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 06 січ, 2020 13:36
Для зе бобіків : то зараз я перебрався у РАЙ - 53м2 на 4 чол......
53 м2 на 4 це рай!!
Дійсно перл)) сказав би скромно чергова ступінь до 100м2...
Так і не буде 13м2 на людину як в союзі! Що ж іншим людям робити?
Це ж зебаобаби виростуть! І всюди буде лозунг " зробимо їх в гафно."
Потім буде лозунг забрати все у багатих,бо бачите 9м2 на людину не хватає))
Додано: Пон 06 січ, 2020 14:38
27 кв метрів кухня , це як компенсація того , що будинок побудований на місці гальванічого цеху інструментального заводу.
П.С.Після того трешака з забудовою який робиться у Львові(і який ще намічається ) , щось купувати у Львові вважаю недоцільно.
Додано: Пон 06 січ, 2020 15:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
то Долярчик
очевидно неправильно зрозумів Ваші попередні дописи щодо перепланування квартири.
але пригадую, що Ви ще сперечались із Будівельником відносно поділу квартири по вікну чи без вікна і він Вам доказував, що не буде достатньої інсоляції при такому плануванні.
радий, що Вам достатньо 53м2 для 4-ох осіб, але ж тоді можна зробити ще хитріше - продати Вашу квартірко, купити 2 смарти, в одному будете Ви зі сім’єю, а 2-й здасте пасивний дохід є і для сина де перекантуватись буде
у мене кілька колег за совка жили у метражах від 19 до 22 м2 (сім’ї з 4 людей-так як у Вас)
як то кажуть кожному своє
Востаннє редагувалось jump в Пон 06 січ, 2020 20:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 січ, 2020 17:42
Ні, навпаки я знаю, що Долярчик - парубок моторний... І козак хоч куди... В нас просто проблема загальнонаціональна - нездатність порадіти за брата. Поспівчувати ще, так сяк можуть....а от порадіти - тут проблема. Жаба дусить на чужий успіх.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 07 січ, 2020 18:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Кто бы говорил...
Всё просто.
Додано: Сер 08 січ, 2020 08:24
Долярчик - геній!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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