RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 11:47

  Bolt написав:Мені тільки не зрозуміло як однуха може мати 53 метра площі ?!Я зара в двушці роблю ремонт і вона має 48 квадратів.

Я бачив однуху 72 кв.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27288
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 13:06

... життя в РАЮ! ч. 1 )))

  jump написав:Долярчик поділив свою кімнату на 2 частини, і у меншій її частині, наскільки я розумію, зробив дитячу без вікна.

- Ви з дуба впали, щоб я для себе і своїх дітей - робив кімнату без вікна???!!!!!
(навіть, для орендарів - рука, мабуть, не піднялась би :D )
- в мене кухня була 27м2 з трьома великими панорамними вікнами!(точніше з одним величезним 3м+, розділеним трьома металевими грубими рамами)
- от я два вікна відділив до дитячої, а одне - залишив для кухні.... - а точніше, замінив його на великі панорамні скляні двері, які виходять на лоджію!

- так, як кухню, все одно хотів велику/студію, то дитячу зробив щось на 9м2..... - так, так - все нормас, так як я вже писав, що нас жило ТРОЄ на 9м2, а тут на одного(старшого синочка) - 9м2 - ЖИР! :D - так, так - він задоволений своєю ОКРЕМОЮ кімнатою, як слон!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7432
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 13:18

... у лісі, лісі темному, де ходить ХИТРИЙ лис...)))

  Bolt написав:Мені тільки не зрозуміло як однуха може мати 53 метра площі ?!Я зара в двушці роблю ремонт і вона має 48 квадратів.

... а отак, ДумайТЕ! :mrgreen:
.... Ви що, всі думали, що я якусь конуру в 40м2 взяв? :mrgreen:
- можете підняти мої архіви - я всюди писав "50м+"!!!

п. с.
....еееехххххх, веселять мене тутешні дописувачі, думаючи, що Долярчик, такий собі простачок.... - живе, без вікон, без дверей....
- а Долярчик, ще й зробив тут (майже) всіх разом з їхніми зеленими матрасами, попиваючи чівас на своєму депогривневому матрасі! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7432
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 13:36

Для зе бобіків : то зараз я перебрався у РАЙ :!: - 53м2 на 4 чол......
53 м2 на 4 це рай!!
Дійсно перл)) сказав би скромно чергова ступінь до 100м2...
Так і не буде 13м2 на людину як в союзі! Що ж іншим людям робити?
Це ж зебаобаби виростуть! І всюди буде лозунг " зробимо їх в гафно."
Потім буде лозунг забрати все у багатих,бо бачите 9м2 на людину не хватає))
Ethereum
 
Повідомлень: 962
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 14:38

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик поділив свою кімнату на 2 частини, і у меншій її частині, наскільки я розумію, зробив дитячу без вікна.

- Ви з дуба впали, щоб я для себе і своїх дітей - робив кімнату без вікна???!!!!!
(навіть, для орендарів - рука, мабуть, не піднялась би :D )
- в мене кухня була 27м2 з трьома великими панорамними вікнами!(точніше з одним величезним 3м+, розділеним трьома металевими грубими рамами)
- от я два вікна відділив до дитячої, а одне - залишив для кухні.... - а точніше, замінив його на великі панорамні скляні двері, які виходять на лоджію!

- так, як кухню, все одно хотів велику/студію, то дитячу зробив щось на 9м2..... - так, так - все нормас, так як я вже писав, що нас жило ТРОЄ на 9м2, а тут на одного(старшого синочка) - 9м2 - ЖИР! :D - так, так - він задоволений своєю ОКРЕМОЮ кімнатою, як слон!!!

27 кв метрів кухня , це як компенсація того , що будинок побудований на місці гальванічого цеху інструментального заводу.
П.С.Після того трешака з забудовою який робиться у Львові(і який ще намічається ) , щось купувати у Львові вважаю недоцільно.
Bolt
 
Повідомлень: 306
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 15:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

то Долярчик

очевидно неправильно зрозумів Ваші попередні дописи щодо перепланування квартири.
але пригадую, що Ви ще сперечались із Будівельником відносно поділу квартири по вікну чи без вікна і він Вам доказував, що не буде достатньої інсоляції при такому плануванні.

радий, що Вам достатньо 53м2 для 4-ох осіб, але ж тоді можна зробити ще хитріше - продати Вашу квартірко, купити 2 смарти, в одному будете Ви зі сім’єю, а 2-й здасте :wink: пасивний дохід є і для сина де перекантуватись буде 8)

у мене кілька колег за совка жили у метражах від 19 до 22 м2 (сім’ї з 4 людей-так як у Вас)

як то кажуть кожному своє 8)
Востаннє редагувалось jump в Пон 06 січ, 2020 20:38, всього редагувалось 2 разів.
jump
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 17:42

  Долярчик написав:....еееехххххх, веселять мене тутешні дописувачі, думаючи, що Долярчик, такий собі простачок.... - живе, без вікон, без дверей....
- а Долярчик, ще й зробив тут (майже) всіх разом з їхніми зеленими матрасами, попиваючи чівас на своєму депогривневому матрасі! :lol:

Ні, навпаки я знаю, що Долярчик - парубок моторний... :) І козак хоч куди... :P В нас просто проблема загальнонаціональна - нездатність порадіти за брата. Поспівчувати ще, так сяк можуть....а от порадіти - тут проблема. Жаба дусить на чужий успіх. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27288
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Кто бы говорил...
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9339
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:24

  jump написав:зустрічав 1кімн. до 55 м2

Долярчик поділив свою кімнату на 2 частини, і у меншій її частині, наскільки я розумію, зробив дитячу без вікна.

Долярчик - геній!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20890
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 467468469470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 25, 26, 27
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
264 39238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2020 18:27
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 520, 521, 522
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5218 595374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 21:18
Понаехал
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7829)
08.01.2020 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.