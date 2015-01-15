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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:05

  Козак-характерник написав:
  Bolt написав:Мені тільки не зрозуміло як однуха може мати 53 метра площі ?!Я зара в двушці роблю ремонт і вона має 48 квадратів.

Я бачив однуху 72 кв.

Чому не купив???
на кошти, виручені від продажу біткоїнів?
Зробив би з неї 5 смартів, здав би в оренду, шатрав би гроші і здійснив би свою заповітну мрію - днями лежакував би і пив би каву з коньяком в львівських кав,ярнях???

До речі, з,явилась нова цифрова "валюта" - Libra!
Кажуть, вельми вигідно інвештувати в неї!!!

https://forklog.com/vitse-prezident-ass ... sredstvom/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:44

  Frant написав:Чому не купив???
на кошти, виручені від продажу біткоїнів?
Зробив би з неї 5 смартів, здав би в оренду, шатрав би гроші і здійснив би свою заповітну мрію - днями лежакував би і пив би каву з коньяком в львівських кав,ярнях???

Мені вистачає грошей. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:04

  jump написав:На території колишнього Львівського нафтомаслозаводу на вул. Богдана Хмельницького, 207 збудують житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 27 грудня

Будівництво охопить понад 65 тис. кв. м, із яких 41 тис. кв. м займатиме житло, а решту – віддадуть під громадську функцію.

Висота будинків не має перевищувати 57,5 м, хоча висота різних будинків комплексу варіюватиметься від 13,5 м. Відсоток забудови земельної ділянки площею 4,4 га становитиме 33%.

https://varianty.lviv.ua/68912-na-vulyt ... yi-kvartal


з однієї сторони на території "Алмазінструмент" - забудова на 4000 квартир від Ріелу, з іншої трохи далі у сторону Епіка - ще один масштабний проджект :lol:
і це усе на бідолашній Рогатці + Новознесенська... :shock:



Ще один ЖК у тій же місцині :lol:
Біля Львівського нафтомаслозаводу збудують житловий комплекс на понад 360 квартир

Фактично він буде продовженням масштабної забудови самого нафтомаслозаводу.

Територію площею 1,5 га біля Львівського нафтомаслозаводу забудують житлом. Це буде велики житловий комплекс каскадного типу з максимальною висотою до 14 поверхів.

Відповідний детальний план території (ДПТ) 10 січня затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради. Він охоплює територію між вул. Промисловою, вул. Равською та колишнім Львівським нафтомаслозаводом.

Там зведуть житлово-громадський комплекс, що складатиметься із злокованих будівель висотою 4, 6, 7, 8, 9 та 14 поверхів.

Житловий комплекс розрахований на 361 квартиру та майже 1400 мешканців. Також там облаштують підземний паркінг на 240 паркомісць, а на першому поверсі будуть приміщення для магазинів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:07

підземний паркінг

Вітаю шановне панство!

Що скажете стосовно купівлі підземних паркінгів.
Чи доцільно під оренду?
Можливо хтось підкаже яка місячна плата за утримання.
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:43

  cactusua написав:Вітаю шановне панство!

Що скажете стосовно купівлі підземних паркінгів.
Чи доцільно під оренду?
Можливо хтось підкаже яка місячна плата за утримання.


мінімум, що чув 400-500 грн/місяць і до 2500-3000 грн/місяць в Оселі зла. Але там просто катастрофа із паркуванням машин. В середньому від 800 до 1500 грн/місяць.
от і порахуйте скільки потрібно здавати часу аби те паркомісце хоча б окупилось...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:28

Цікаво , там рядом ГК,,Ластівка'' , які там можуть бути ціни на оренду гаражів?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36

  Bolt написав:Цікаво , там рядом ГК,,Ластівка'' , які там можуть бути ціни на оренду гаражів?


народ в основній масі хоче або паркінг під будинком або безпосередньо біля будинку просто ставити.
гаражі на якійсь відстані від того ж будинку не шануються 8)

знайомі та колеги продавали - від 3,5 тис баків (цегляний, 2поверхи, яма!) до 8 тис баків. Продають і досі...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:07

jump
Оселя зла це добра оселя, я вірно розумію?
Якщо так, біля них є ГК Ластівка. І при цьому така ціна. Чи я щось плутаю?

Взагалі мене цікавить паркомісце у Континенті та Холідеї (Сокільники). Але поряд гаражні кооперативи. От і думаю
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:49

  jump написав:
  Bolt написав:Цікаво , там рядом ГК,,Ластівка'' , які там можуть бути ціни на оренду гаражів?


народ в основній масі хоче або паркінг під будинком або безпосередньо біля будинку просто ставити.
гаражі на якійсь відстані від того ж будинку не шануються 8)

знайомі та колеги продавали - від 3,5 тис баків (цегляний, 2поверхи, яма!) до 8 тис баків. Продають і досі...

Ну тоді народ зажерся, якщо не може зняти в оренд гаража за 600грн, і платить 2300за паркомісце , хоча там до входу в ГК раптом 100м
Bolt
 
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