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Bolt написав:Мені тільки не зрозуміло як однуха може мати 53 метра площі ?!Я зара в двушці роблю ремонт і вона має 48 квадратів.
Я бачив однуху 72 кв.
Чому не купив??? на кошти, виручені від продажу біткоїнів? Зробив би з неї 5 смартів, здав би в оренду, шатрав би гроші і здійснив би свою заповітну мрію - днями лежакував би і пив би каву з коньяком в львівських кав,ярнях???
До речі, з,явилась нова цифрова "валюта" - Libra! Кажуть, вельми вигідно інвештувати в неї!!!
Frant написав:Чому не купив??? на кошти, виручені від продажу біткоїнів? Зробив би з неї 5 смартів, здав би в оренду, шатрав би гроші і здійснив би свою заповітну мрію - днями лежакував би і пив би каву з коньяком в львівських кав,ярнях???
Мені вистачає грошей.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
jump написав:На території колишнього Львівського нафтомаслозаводу на вул. Богдана Хмельницького, 207 збудують житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 27 грудня
Будівництво охопить понад 65 тис. кв. м, із яких 41 тис. кв. м займатиме житло, а решту – віддадуть під громадську функцію.
Висота будинків не має перевищувати 57,5 м, хоча висота різних будинків комплексу варіюватиметься від 13,5 м. Відсоток забудови земельної ділянки площею 4,4 га становитиме 33%.
з однієї сторони на території "Алмазінструмент" - забудова на 4000 квартир від Ріелу, з іншої трохи далі у сторону Епіка - ще один масштабний проджект і це усе на бідолашній Рогатці + Новознесенська...
Ще один ЖК у тій же місцині Біля Львівського нафтомаслозаводу збудують житловий комплекс на понад 360 квартир
Фактично він буде продовженням масштабної забудови самого нафтомаслозаводу.
Територію площею 1,5 га біля Львівського нафтомаслозаводу забудують житлом. Це буде велики житловий комплекс каскадного типу з максимальною висотою до 14 поверхів.
Відповідний детальний план території (ДПТ) 10 січня затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради. Він охоплює територію між вул. Промисловою, вул. Равською та колишнім Львівським нафтомаслозаводом.
Там зведуть житлово-громадський комплекс, що складатиметься із злокованих будівель висотою 4, 6, 7, 8, 9 та 14 поверхів.
Житловий комплекс розрахований на 361 квартиру та майже 1400 мешканців. Також там облаштують підземний паркінг на 240 паркомісць, а на першому поверсі будуть приміщення для магазинів.
Що скажете стосовно купівлі підземних паркінгів. Чи доцільно під оренду? Можливо хтось підкаже яка місячна плата за утримання.
мінімум, що чув 400-500 грн/місяць і до 2500-3000 грн/місяць в Оселі зла. Але там просто катастрофа із паркуванням машин. В середньому від 800 до 1500 грн/місяць. от і порахуйте скільки потрібно здавати часу аби те паркомісце хоча б окупилось...