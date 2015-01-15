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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:Територію біля сихівського мосту...

міст Кирпи
район особняків та котеджів.
співчуття місцевим - натикають довкола та поміж ними поверхівок...


А чого далі не розбудовувати Сихів? Там таке поле гуляє, можна стільки багатоповерхівок засіяти...
bureau
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Між іншим тема гаражів розглядалася.
Мені поступає 1500 гр кожен місяць за 2 гаражі кооперативні,один на протязі 10 років(грубо по 200$) Гаражі давно себе окупили і щось навіть продавати не хочеться. За один мені 10000євр. дають,другий за 5600 бак. Не бачу сенсу,так як і там і там багато будинків,нехай потрохи капає. Ні разу ні в що невкладувався. Не так вже і безсмисленно мати гаражі. Все таки в квартирі треба ремонт робити,тут раз зробив і все.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:57

  Ethereum написав:Між іншим тема гаражів розглядалася.
Мені поступає 1500 гр кожен місяць за 2 гаражі кооперативні,один на протязі 10 років(грубо по 200$) Гаражі давно себе окупили і щось навіть продавати не хочеться. За один мені 10000євр. дають,другий за 5600 бак. Не бачу сенсу,так як і там і там багато будинків,нехай потрохи капає. Ні разу ні в що невкладувався. Не так вже і безсмисленно мати гаражі. Все таки в квартирі треба ремонт робити,тут раз зробив і все.


вкажіть ціну, затрачену Вами на купівлю цих гаражів і порівняйте її з ціною сьогоднішнього паркомісця :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:48

.....просто зробили розмітку фарбою на бруківці - а ціна...

  jump написав:знайомі та колеги продавали - від 3,5 тис баків (цегляний, 2поверхи, яма!) до 8 тис баків. Продають і досі...

:shock:
...бачу, що розмітка на бруківці у підземному паркінгу в Авалон Лайті за 220тис.грн - рулить! :lol: :mrgreen:
- в будинку - 200 квартир і щось 85 чи 88 паркомісць - і, все одно, місця ще є на продаж! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:48

  jump написав:
  Ethereum написав:Між іншим тема гаражів розглядалася.
Мені поступає 1500 гр кожен місяць за 2 гаражі кооперативні,один на протязі 10 років(грубо по 200$) Гаражі давно себе окупили і щось навіть продавати не хочеться. За один мені 10000євр. дають,другий за 5600 бак. Не бачу сенсу,так як і там і там багато будинків,нехай потрохи капає. Ні разу ні в що невкладувався. Не так вже і безсмисленно мати гаражі. Все таки в квартирі треба ремонт робити,тут раз зробив і все.


вкажіть ціну, затрачену Вами на купівлю цих гаражів і порівняйте її з ціною сьогоднішнього паркомісця :wink:


Інвестував в 1999році. 1й десь 1500-2000$ обійшовся. Другий десь 600$.
А тепер з Польшою порівняйте паркомісце на скільки зросло.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:23

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

bureau
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:54

bureau

відоме відео :)

проте це ще квітень 2019р.
зараз там ще гірше стало... Але ж купують... :x
jump
 
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  #<1 ... 469470471472
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