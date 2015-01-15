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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56

здобули

Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01

  change_pm написав:Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.


не повірите, але вже давно усе дешевше в Поляндії 8)

на свята хотіла бідолашка підзаробити :cry:
але доблесні ган...дони-митники таких тільки і ловлять...
jump
 
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