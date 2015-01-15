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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56
Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.
Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.
Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat
https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala
зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
change_pm
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01
change_pm написав:
Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.
Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.
Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat
https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala
зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
не повірите, але вже давно усе дешевше в Поляндії
на свята хотіла бідолашка підзаробити
але доблесні ган...дони-митники таких тільки і ловлять...
jump
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:28
change_pm написав:
Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.
Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.
Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat
https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala
зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
Я крайній раз , як з поляндії їхав, всього продуктів привіз на 1200зл, тільки молока упаковку взяв, бо по 2,4зл за літр.То десь два тиждня тому.
Bolt
Повідомлень: 314
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