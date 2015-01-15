Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:42

Львів посів перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році



Державний веб-портал відкритих даних оприлюднив інформацію Єдиного реєстру документів



В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 кв. м та проаналізували стан будівництва в регіонах. Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів. Згідно з ними, Львів посідає перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році. Так, минулоріч у місті з’явилось 95 будинків площею понад 1 млн м2.



Фахівці наразі не зіставляли кількість збудованих метрів із масштабністю міст, де будують. Хоча таке порівняння дозволило б краще зрозуміти масштаби будівництва у тому чи іншому місті. Адже, до прикладу, містечко Ірпінь під Києвом за площею значно менше за Львів, але за темпами будівництва наздоганяє його.



«Львів не перший рік у лідерах із будівництва багатоквартирного житла. Ми в ТОП-5 ще з 2015 року.



Тим часом Львів займає провідні позиції й у інших категоріях, зокрема:



За площею новостворених багатоквартирних будинків:



Київ — більше 2 100 000 кв. м;

Київська область — більше 1 800 000 кв. м;

Львів — понад 1 100 000 кв. м;

Одеса — понад 950 000 кв. м;

Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.



За кількістю новобудов, що мають понад 17 поверхів:



Київ — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м;

Одеса — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м;

Київська область — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м;

Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м;

Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м;

Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м;

Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв .м.



За площею нових багатоквартирних будинків:



Київ — більше 2 100 000 кв. м;

Київська область — більше 1 800 000 кв. м;

Львів — більше 1 100 000 кв. м;

Одеса — більше 950 000 кв. м;

Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв .м.



До слова, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 11 млн кв. м.