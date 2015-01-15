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Львів посів перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році
Державний веб-портал відкритих даних оприлюднив інформацію Єдиного реєстру документів
В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 кв. м та проаналізували стан будівництва в регіонах. Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів. Згідно з ними, Львів посідає перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році. Так, минулоріч у місті з’явилось 95 будинків площею понад 1 млн м2.
Фахівці наразі не зіставляли кількість збудованих метрів із масштабністю міст, де будують. Хоча таке порівняння дозволило б краще зрозуміти масштаби будівництва у тому чи іншому місті. Адже, до прикладу, містечко Ірпінь під Києвом за площею значно менше за Львів, але за темпами будівництва наздоганяє його.
«Львів не перший рік у лідерах із будівництва багатоквартирного житла. Ми в ТОП-5 ще з 2015 року.
Тим часом Львів займає провідні позиції й у інших категоріях, зокрема:
За площею новостворених багатоквартирних будинків:
Київ — більше 2 100 000 кв. м; Київська область — більше 1 800 000 кв. м; Львів — понад 1 100 000 кв. м; Одеса — понад 950 000 кв. м; Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.
За кількістю новобудов, що мають понад 17 поверхів:
Київ — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м; Одеса — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м; Київська область — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м; Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м; Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м; Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м; Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв .м.
За площею нових багатоквартирних будинків:
Київ — більше 2 100 000 кв. м; Київська область — більше 1 800 000 кв. м; Львів — більше 1 100 000 кв. м; Одеса — більше 950 000 кв. м; Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв .м.
До слова, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 11 млн кв. м.