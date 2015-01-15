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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56

здобули

Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
change_pm
 
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Востаннє редагувалось jump в П'ят 17 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:28

  change_pm написав:Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.

Я крайній раз , як з поляндії їхав, всього продуктів привіз на 1200зл, тільки молока упаковку взяв, бо по 2,4зл за літр.То десь два тиждня тому.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:42

Бідолашне місто:(

Львів посів перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році

Державний веб-портал відкритих даних оприлюднив інформацію Єдиного реєстру документів

В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 кв. м та проаналізували стан будівництва в регіонах. Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів. Згідно з ними, Львів посідає перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році. Так, минулоріч у місті з’явилось 95 будинків площею понад 1 млн м2.

Фахівці наразі не зіставляли кількість збудованих метрів із масштабністю міст, де будують. Хоча таке порівняння дозволило б краще зрозуміти масштаби будівництва у тому чи іншому місті. Адже, до прикладу, містечко Ірпінь під Києвом за площею значно менше за Львів, але за темпами будівництва наздоганяє його.

«Львів не перший рік у лідерах із будівництва багатоквартирного житла. Ми в ТОП-5 ще з 2015 року.

Тим часом Львів займає провідні позиції й у інших категоріях, зокрема:

За площею новостворених багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;
Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
Львів — понад 1 100 000 кв. м;
Одеса — понад 950 000 кв. м;
Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.

За кількістю новобудов, що мають понад 17 поверхів:

Київ — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м;
Одеса — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м;
Київська область — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м;
Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м;
Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м;
Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м;
Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв .м.

За площею нових багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;
Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
Львів — більше 1 100 000 кв. м;
Одеса — більше 950 000 кв. м;
Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв .м.

До слова, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 11 млн кв. м.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:26

  jump написав: але без садочка, це уже 3-й за ліком садочок, який би мав бути там збудований 8)

Садочок там точно буде, але як і школа(стіни якої майже вже закінчили) скоріш приватний...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:59

Є такий собі львівський забудовник Ростислав Мельник. Засновник будівельної компанії РІЕЛ та син львівського ексрегіонала.

https://stopcor.org/kerivnitstvo-dabi-v ... stolitsyu/

Хто в курсі ,той знає про що ця стаття :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:47

Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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