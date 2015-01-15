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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:11

  bureau написав:


сумнозвісний Галжитлобуд...
348 квартир, 151 паркомісце

таких потвор по усьому місту щороку більшає...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:15

  Козак-характерник написав:
  Bolt написав:
  Козак-характерник написав:Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com

Цікаво , яка там вартість метра?

Сейчас в районе Зеештадт сдано около 2900 квартир, идёт вторая стадия застройки. Цены в готовых домах начинаются примерно с 200 000 евро (14,3 млн рублей) за очень маленькую двушку (35 кв. метров). Более просторное жильё (двушка или трёшка от 55 кв. метров) стоит от 260 000 евро (18,5 млн рублей) в зависимости от проекта.

Варто не забувати що кратира здається з якісним ремонтом, деревяною підлогою (а не ламінатом чи плиткою), на всіх вікнах є зовнішні ролокасети, ліфт (навтіь в 3х поверхових будинках), кімната для велосипедів, кладова і т.д

Зняшви дві треті поверхів в наших "парусах" і зробити нормальний ремонт - ціна б вийшла не суттєво нижча
dinozavrik
 
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Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.jm.se/vastra-gotaland-lan/g ... esplanad/#

Сайт великого шведського забудовника JM. Типовий проект. Ціни внизу сторінки.
fis
 
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  #<1 ... 471472473474
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