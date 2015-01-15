сумнозвісний Галжитлобуд...
348 квартир, 151 паркомісце
таких потвор по усьому місту щороку більшає...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:11
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:15
Варто не забувати що кратира здається з якісним ремонтом, деревяною підлогою (а не ламінатом чи плиткою), на всіх вікнах є зовнішні ролокасети, ліфт (навтіь в 3х поверхових будинках), кімната для велосипедів, кладова і т.д
Зняшви дві треті поверхів в наших "парусах" і зробити нормальний ремонт - ціна б вийшла не суттєво нижча
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Сайт великого шведського забудовника JM. Типовий проект. Ціни внизу сторінки.
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