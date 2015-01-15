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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:11

  bureau написав:


сумнозвісний Галжитлобуд...
348 квартир, 151 паркомісце

таких потвор по усьому місту щороку більшає...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:15

  Козак-характерник написав:
  Bolt написав:
  Козак-характерник написав:Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com

Цікаво , яка там вартість метра?

Сейчас в районе Зеештадт сдано около 2900 квартир, идёт вторая стадия застройки. Цены в готовых домах начинаются примерно с 200 000 евро (14,3 млн рублей) за очень маленькую двушку (35 кв. метров). Более просторное жильё (двушка или трёшка от 55 кв. метров) стоит от 260 000 евро (18,5 млн рублей) в зависимости от проекта.

Варто не забувати що кратира здається з якісним ремонтом, деревяною підлогою (а не ламінатом чи плиткою), на всіх вікнах є зовнішні ролокасети, ліфт (навтіь в 3х поверхових будинках), кімната для велосипедів, кладова і т.д

Зняшви дві треті поверхів в наших "парусах" і зробити нормальний ремонт - ціна б вийшла не суттєво нижча
ну і кредит в 1% річних на 25 років - теж не варто забувати
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 19 січ, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.jm.se/vastra-gotaland-lan/g ... esplanad/#

Сайт великого шведського забудовника JM. Типовий проект. Ціни внизу сторінки.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:03

У районі Під Голоском у Львові пропонують збудувати ще одну багатоповерхівку

у проєкті змін пропонують збудувати один житловий будинок на 7-10 поверхів на 95 квартир із вбудованим садочком, підземним паркінгом та сформованими внутрішньоквартальними проїздами. Тому функціональне призначення ділянок у межах ДПТ пропонують змінити з житлової садибної забудови на території багатоквартирного житлового будівництва.
http://tvoemisto.tv/news/u_rayoni_pid_g ... 05908.html
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:56

Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові та що на них впливає

Ціни оренди квартир у Львові майже на 40% вищі, аніж середні по області.

За даними Державної служби статистики середня ціна оренди 1-кімнатної квартири у Львівській області протягом року (з грудня 2018 по грудень 2019 року) виросла майже на 5% і становила на початок року 4 705,78 гривень. Tvoemisto.tv з’ясувало, які ж ціни на оренду в Львові на початку 2020 року та що впливає на ціну.
Середні ціни в місті на оренду квартир у Львові:

За даними львівських ріелторів, ціни оренди квартир у Львові майже на 40% вищі, аніж середні по області. При цьому оренда в новобудовах є вищою, аніж в старому житловому фонді.

1-кімнатна квартира:

старий житловий фонд – 6 000 грн
квартира в новобудовах – 7 000 грн



2-кімнатна квартира:

старий житловий фонд – 8 000 грн
квартира в новобудовах – 9 500 грн



3-кімнатна квартира:

старий житловий фонд – 10 000 грн
квартира в новобудовах – 13 000 грн



Наведені дані – усереднені по ринку, реальна вартість оренди може залежати від багатьох факторів. Серед оголошень про здачу можна знайти пропозиції оренди 1 кімнатної квартири за 23 400 грн/місяць, а 3-кімнатної – за 57 000 грн/місяць.
http://tvoemisto.tv/news/yak_zminylysya ... 05948.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:00

«В Україні лише 10% безпечного для проживання житла»

https://zaxid.net/v_ukrayini_lishe_10_b ... a_n1496261
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