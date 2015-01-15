сумнозвісний Галжитлобуд...
348 квартир, 151 паркомісце
таких потвор по усьому місту щороку більшає...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:11
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:15
Варто не забувати що кратира здається з якісним ремонтом, деревяною підлогою (а не ламінатом чи плиткою), на всіх вікнах є зовнішні ролокасети, ліфт (навтіь в 3х поверхових будинках), кімната для велосипедів, кладова і т.д
Зняшви дві треті поверхів в наших "парусах" і зробити нормальний ремонт - ціна б вийшла не суттєво нижча
ну і кредит в 1% річних на 25 років - теж не варто забувати
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 19 січ, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Сайт великого шведського забудовника JM. Типовий проект. Ціни внизу сторінки.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:03
У районі Під Голоском у Львові пропонують збудувати ще одну багатоповерхівку
у проєкті змін пропонують збудувати один житловий будинок на 7-10 поверхів на 95 квартир із вбудованим садочком, підземним паркінгом та сформованими внутрішньоквартальними проїздами. Тому функціональне призначення ділянок у межах ДПТ пропонують змінити з житлової садибної забудови на території багатоквартирного житлового будівництва.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:56
Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові та що на них впливає
Ціни оренди квартир у Львові майже на 40% вищі, аніж середні по області.
За даними Державної служби статистики середня ціна оренди 1-кімнатної квартири у Львівській області протягом року (з грудня 2018 по грудень 2019 року) виросла майже на 5% і становила на початок року 4 705,78 гривень. Tvoemisto.tv з’ясувало, які ж ціни на оренду в Львові на початку 2020 року та що впливає на ціну.
Середні ціни в місті на оренду квартир у Львові:
За даними львівських ріелторів, ціни оренди квартир у Львові майже на 40% вищі, аніж середні по області. При цьому оренда в новобудовах є вищою, аніж в старому житловому фонді.
1-кімнатна квартира:
старий житловий фонд – 6 000 грн
квартира в новобудовах – 7 000 грн
2-кімнатна квартира:
старий житловий фонд – 8 000 грн
квартира в новобудовах – 9 500 грн
3-кімнатна квартира:
старий житловий фонд – 10 000 грн
квартира в новобудовах – 13 000 грн
Наведені дані – усереднені по ринку, реальна вартість оренди може залежати від багатьох факторів. Серед оголошень про здачу можна знайти пропозиції оренди 1 кімнатної квартири за 23 400 грн/місяць, а 3-кімнатної – за 57 000 грн/місяць.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:00
«В Україні лише 10% безпечного для проживання житла»
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