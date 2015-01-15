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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:20

Долярчик, знову в Баню відправлять. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:44

[
  Bolt написав:
  change_pm написав:Помню обсуждали как-то вот этот дом. Теперь он сдан и первые квартиры с ремонтом пошли в продажу. Вот есть такой вариант - 52 тыс баксов.
https://ua.m2bomber.com/obj/561054883/v ... emlukasaem

Нашел его же в предложении на аренду за 8 тыс грн в месяц, итого = 96 тыс грн в год.

Получается доходность около 8% годовых.

Что думают уважаемые форумчане о:
- цене продажи / аренды?
- есть ли шанс для роста аренды?
- о доходности?
- о ремонте? сколько приблизительно он стоил?
- общие замечания?

Полубомжремонт.Как раз под аренду.


Ремонт дійсно бюджетний. Ну Долярчик скаже що то елітний))
Тисяч 10-12 потрачено на ремонт.
Район студенський,здача легка.
Думаю за 50 віддасть. Чи вигідно це? Важко сказати. Єдине що погоджуюсь вигідно те ,що можна одразу здати,а не чекати 2 роки як я роблю.[/quote]
Хіба 10-12 тис грн.Я собі теж хотів такий умивальник с тумбою в вану взяти десь 1200грн.Продавці відмомили ,кажуть погана ДСП.Взяв вдвічи дорожчий.На кабінці з'економили.
До речі де Долярчик?!Пролетів с Б2Б і квартиру терміново продає?![/quote]

Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.
Долярчик бере 1млн за 5% обіцяного кредиту зеленим змієм і вкладе в ммм-3! :lol: :lol:
А потім прикупить в Анталії ,де +50 і буде в раю підраховувати свої віртульальні мільйони :roll:
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:50

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, знову в Баню відправлять. :)

... ні, так як я там не озвучив, КУДИ саме люди повкладали! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:42

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, знову в Баню відправлять. :)

... ні, так як я там не озвучив, КУДИ саме люди повкладали! :mrgreen:


Ви їм так вірите?
може ці люди заганяють Вас у цю піраміду?
розказують байки про те як вклали мільйон, за 3 місяці витягнули і тепер січуть % :lol:

а хтось завтра скаже, що ярд вклав півроку тому і вже за 3місяці витягнув і гребе % сотнями тисяч - Ви також у це повірите? 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.


думаю, що за ту шпаківню у 15-поверхівці макс, що дадуть 38-40 тис
jump
 
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