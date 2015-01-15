Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42

jump написав: Ви їм так вірите?

може ці люди заганяють Вас у цю піраміду?

розказують байки про те як вклали мільйон, за 3 місяці витягнули і тепер січуть %



а хтось завтра скаже, що ярд вклав півроку тому і вже за 3місяці витягнув і гребе % сотнями тисяч - Ви також у це повірите? Ви їм так вірите?може ці люди заганяють Вас у цю піраміду?розказують байки про те як вклали мільйон, за 3 місяці витягнули і тепер січуть %а хтось завтра скаже, що ярд вклав півроку тому і вже за 3місяці витягнув і гребе % сотнями тисяч - Ви також у це повірите?

...спочатку, я ЗОВСІМ не вірив/не хотів вірити- але, коли моя знайома показала мені в смартфоні свій "особистий кабінет", а потім П24, де по історії бачилось, що вона регулярно знімала кошти/% які капали їй на картку.....- звичайно, там не такі великі суми, але......- але я просто кажу, що можуть бути і "відчайдухи", які ризикують і великими сумами!(якщо історія, яку мені розказала знайома про знайому - не є правдою...)п. с....погано лише те, що моїй знайомій важко пояснити, що потрібно ВИВЕСТИ початкову суму!- або, якщо ще вклала, то далі ті % що капають, повинна виводити!!!- але ж ні, - вона зразу ж ті % вкладає знову туди.... (а їй капає ЩОТИЖНЯ, вже щось біля 5тис.грн!)