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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:20
Долярчик, знову в Баню відправлять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:44
[
Ремонт дійсно бюджетний. Ну Долярчик скаже що то елітний))
Тисяч 10-12 потрачено на ремонт.
Район студенський,здача легка.
Думаю за 50 віддасть. Чи вигідно це? Важко сказати. Єдине що погоджуюсь вигідно те ,що можна одразу здати,а не чекати 2 роки як я роблю.[/quote]
Хіба 10-12 тис грн.Я собі теж хотів такий умивальник с тумбою в вану взяти десь 1200грн.Продавці відмомили ,кажуть погана ДСП.Взяв вдвічи дорожчий.На кабінці з'економили.
До речі де Долярчик?!Пролетів с Б2Б і квартиру терміново продає?![/quote]
Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.
Долярчик бере 1млн за 5% обіцяного кредиту зеленим змієм і вкладе в ммм-3!
А потім прикупить в Анталії ,де +50 і буде в раю підраховувати свої віртульальні мільйони
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:50
... ні, так як я там не озвучив, КУДИ саме люди повкладали!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:42
Ви їм так вірите?
може ці люди заганяють Вас у цю піраміду?
розказують байки про те як вклали мільйон, за 3 місяці витягнули і тепер січуть %
а хтось завтра скаже, що ярд вклав півроку тому і вже за 3місяці витягнув і гребе % сотнями тисяч - Ви також у це повірите?
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:36
За 34-35 без ремонта осенью было пару вариантов. Так что с ремонтом + дороже.
К тому же рокета и во Львове, не только ж ей в Киеве быть?!
Шпакивня - 25 минут спасерем до пл.Ринок, 2 парки поруч, Медик и бассейн. + там же еще строится Айти парк в 5 минутах ходом + еще один в 5 минутах на машине (или минут 20 спасером).
так что 40 тыс, имхо, мало будет. есть же и хорошая перспектива роста из-за айтишников.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...спочатку, я ЗОВСІМ не вірив/не хотів вірити
- але, коли моя знайома показала мені в смартфоні свій "особистий кабінет", а потім П24, де по історії бачилось, що вона регулярно знімала кошти/% які капали їй на картку.....
- звичайно, там не такі великі суми, але......
- але я просто кажу, що можуть бути і "відчайдухи", які ризикують і великими сумами!(якщо історія, яку мені розказала знайома про знайому - не є правдою...)
п. с.
...погано лише те, що моїй знайомій важко пояснити, що потрібно ВИВЕСТИ початкову суму!
- або, якщо ще вклала, то далі ті % що капають, повинна виводити!!!
- але ж ні, - вона зразу ж ті % вкладає знову туди.... (а їй капає ЩОТИЖНЯ, вже щось біля 5тис.грн!)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... це правда - ціни відірвались від реальності!
- а як десь дивлюсь(на Лун) - "о, хороша ціна!" - відкриваю на карті.... а воно, або в іпенях Рясного, або в інших якихось іпенях без цивілізації, ще й від невідомого забудовника!
.. сумно, б....ь!©
п. с.
... ще може бути менш-більш нормальна ціна там, де велика щільнісь забудови(мурашник на мурашнику)
- виходить, що на моменті, нормальних варіантів ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - НЕМАЄ?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57
Чого ж нема, я навiв Лукаша.
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