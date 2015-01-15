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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:20

Долярчик, знову в Баню відправлять. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:44

[
  Bolt написав:
  change_pm написав:Помню обсуждали как-то вот этот дом. Теперь он сдан и первые квартиры с ремонтом пошли в продажу. Вот есть такой вариант - 52 тыс баксов.
https://ua.m2bomber.com/obj/561054883/v ... emlukasaem

Нашел его же в предложении на аренду за 8 тыс грн в месяц, итого = 96 тыс грн в год.

Получается доходность около 8% годовых.

Что думают уважаемые форумчане о:
- цене продажи / аренды?
- есть ли шанс для роста аренды?
- о доходности?
- о ремонте? сколько приблизительно он стоил?
- общие замечания?

Полубомжремонт.Как раз под аренду.


Ремонт дійсно бюджетний. Ну Долярчик скаже що то елітний))
Тисяч 10-12 потрачено на ремонт.
Район студенський,здача легка.
Думаю за 50 віддасть. Чи вигідно це? Важко сказати. Єдине що погоджуюсь вигідно те ,що можна одразу здати,а не чекати 2 роки як я роблю.[/quote]
Хіба 10-12 тис грн.Я собі теж хотів такий умивальник с тумбою в вану взяти десь 1200грн.Продавці відмомили ,кажуть погана ДСП.Взяв вдвічи дорожчий.На кабінці з'економили.
До речі де Долярчик?!Пролетів с Б2Б і квартиру терміново продає?![/quote]

Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.
Долярчик бере 1млн за 5% обіцяного кредиту зеленим змієм і вкладе в ммм-3! :lol: :lol:
А потім прикупить в Анталії ,де +50 і буде в раю підраховувати свої віртульальні мільйони :roll:
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.


думаю, що за ту шпаківню у 15-поверхівці макс, що дадуть 38-40 тис
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:36

  jump написав:
  Ethereum написав:Ну чого рахуйте: купив за 30(по 17) Ремонт 10-12 з меблями. І тепер додав 10-12 зверху. Тобто 52 вийшло. По моєму все чітко розписав.


думаю, що за ту шпаківню у 15-поверхівці макс, що дадуть 38-40 тис


За 34-35 без ремонта осенью было пару вариантов. Так что с ремонтом + дороже.
К тому же рокета и во Львове, не только ж ей в Киеве быть?!

Шпакивня - 25 минут спасерем до пл.Ринок, 2 парки поруч, Медик и бассейн. + там же еще строится Айти парк в 5 минутах ходом + еще один в 5 минутах на машине (или минут 20 спасером).

так что 40 тыс, имхо, мало будет. есть же и хорошая перспектива роста из-за айтишников.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:К тому же рокета и во Львове, не только ж ей в Киеве быть?!

... це правда - ціни відірвались від реальності! :evil:
- а як десь дивлюсь(на Лун) - "о, хороша ціна!" - відкриваю на карті.... а воно, або в іпенях Рясного, або в інших якихось іпенях без цивілізації, ще й від невідомого забудовника! :evil:
.. сумно, б....ь!© :roll:

п. с.
... ще може бути менш-більш нормальна ціна там, де велика щільнісь забудови(мурашник на мурашнику)

- виходить, що на моменті, нормальних варіантів ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - НЕМАЄ?!!! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57

  Долярчик написав:
  change_pm написав:К тому же рокета и во Львове, не только ж ей в Киеве быть?!

... це правда - ціни відірвались від реальності! :evil:
- а як десь дивлюсь(на Лун) - "о, хороша ціна!" - відкриваю на карті.... а воно, або в іпенях Рясного, або в інших якихось іпенях без цивілізації, ще й від невідомого забудовника! :evil:
.. сумно, б....ь!© :roll:

п. с.
... ще може бути менш-більш нормальна ціна там, де велика щільнісь забудови(мурашник на мурашнику)

- виходить, що на моменті, нормальних варіантів ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - НЕМАЄ?!!! :shock:

Чого ж нема, я навiв Лукаша.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Чого ж нема, я навiв Лукаша

... менше 10% річних - у справжніх лендлордів рахується, як трохи "не то пальто"!
  change_pm написав:Получается доходность около 8% годовых
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:45

На яких перехрестях Львова найбільш забруднене повітря. Мапа

У Львові нарахували 11 найбільш забруднених перехресть.

Управління екології та природних ресурсів ЛМР показало інтерактивну мапу підприємств, на які надходить найбільше скарг про забруднення повітря, а також перелік найбільш забруднених перехресть.
просп. Чорновола – вул. Під Дубом
вул. Городоцька – вул. Наливайка
просп. Чорновола – вул. Хімічна
вул. Городоцька – вул. Шевченка
вул. Богдана Хмельницького – вул. Опришківська
пл. Осмомисла – вул. Краківська
вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка
вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська
вул. Шевченка – вул. Левандівська
просп. Чорновола – вул. Городоцька
вул. Франка – вул. Костя Левицького – вул. Князя Романа
http://tvoemisto.tv/news/na_yakyh_pereh ... 06016.html
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14

На місці приміського вокзалу у Львові зведуть житлово-офісний квартал
«Укрзалізниця» планує передати в концесію частину головного залізничного вокзалу Львова
ПАТ «Укрзалізниця» планує передати частину приміщень головного львівського вокзалу у концесію, а на території приміського вокзалу збудувати житловий комплекс :lol: , офіси та ТРЦ. Такі плани керівництво «Укрзалізниці» оголосило під час наради в Києві у вівторок, 22 січня.
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/ukrzaliznitsya_zabudu ... i_n1496575
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:29

Львівського екс-нардепа спіймали за зливом нечистот з власного будинку просто на вулицю
Іван Денькович заявив, що вчинив так вимушено :oops: :lol:

Екс-нардеп від «Батьківщини» Іван Денькович, який проживає у селі Зимна Вода Пустомитівського району біля Львова, викачує нечистоти із вигрібної ями свого приватного будинку просто на проїжджу частину вулиці. Зокрема, це зафіксували сусіди Івана Деньковича у неділю, 26 січня. При цьому, зі слів сусідів, на їх зауваження екс-нардеп не реагував.

Про цей випадок написала мешканка Зимної Води Люба Федишин у групі села у Facebook. Слід зазначити, що вулиця Чорновола у Зимній Воді. на якій проживає Іван Денькович, не каналізована, відтак мешканці користуються вигрібними ямами, які потрібно регулярно відкачувати та вивозити нечистоти.

«26 січня увечері на вулиці Чорновола з будинку 24 викачували каналізацію на проїжджу частину. Коли пану Деньковичу Івану Васильовичу зробили зауваження, він відповів, що люди на вулиці не проживають. Зробимо відомим колишнього депутата Верховної Ради, якому не вистачає грошей на викачку нечистот. Може, сільська рада випише йому допомогу, бо на скарги сусідів він уваги не звертає», – написала жінка.

Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa ... u_n1496685
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