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  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:44

  jump написав:Львівського екс-нардепа спіймали за зливом нечистот з власного будинку просто на вулицю
Іван Денькович заявив, що вчинив так вимушено :oops: :lol:

Екс-нардеп від «Батьківщини» Іван Денькович, який проживає у селі Зимна Вода Пустомитівського району біля Львова, викачує нечистоти із вигрібної ями свого приватного будинку просто на проїжджу частину вулиці. Зокрема, це зафіксували сусіди Івана Деньковича у неділю, 26 січня. При цьому, зі слів сусідів, на їх зауваження екс-нардеп не реагував.

Про цей випадок написала мешканка Зимної Води Люба Федишин у групі села у Facebook. Слід зазначити, що вулиця Чорновола у Зимній Воді. на якій проживає Іван Денькович, не каналізована, відтак мешканці користуються вигрібними ямами, які потрібно регулярно відкачувати та вивозити нечистоти.

«26 січня увечері на вулиці Чорновола з будинку 24 викачували каналізацію на проїжджу частину. Коли пану Деньковичу Івану Васильовичу зробили зауваження, він відповів, що люди на вулиці не проживають. Зробимо відомим колишнього депутата Верховної Ради, якому не вистачає грошей на викачку нечистот. Може, сільська рада випише йому допомогу, бо на скарги сусідів він уваги не звертає», – написала жінка.

Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa_spiymali_yak_vin_zlivav_nechistoti_z_vlasnogo_osobnyaka_prosto_na_vulitsyu_n1496685

В нас в селі ассенізатор бере за відкачку 600 грн 4куб.м.Мені тре викачувати 3 рази в місяць.Ну шо сказати ?!Добре, що я не маю таких пильних сусідів як пан депутат ;)
Bolt
 
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