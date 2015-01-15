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  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:44

  jump написав:Львівського екс-нардепа спіймали за зливом нечистот з власного будинку просто на вулицю
Іван Денькович заявив, що вчинив так вимушено :oops: :lol:

Екс-нардеп від «Батьківщини» Іван Денькович, який проживає у селі Зимна Вода Пустомитівського району біля Львова, викачує нечистоти із вигрібної ями свого приватного будинку просто на проїжджу частину вулиці. Зокрема, це зафіксували сусіди Івана Деньковича у неділю, 26 січня. При цьому, зі слів сусідів, на їх зауваження екс-нардеп не реагував.

Про цей випадок написала мешканка Зимної Води Люба Федишин у групі села у Facebook. Слід зазначити, що вулиця Чорновола у Зимній Воді. на якій проживає Іван Денькович, не каналізована, відтак мешканці користуються вигрібними ямами, які потрібно регулярно відкачувати та вивозити нечистоти.

«26 січня увечері на вулиці Чорновола з будинку 24 викачували каналізацію на проїжджу частину. Коли пану Деньковичу Івану Васильовичу зробили зауваження, він відповів, що люди на вулиці не проживають. Зробимо відомим колишнього депутата Верховної Ради, якому не вистачає грошей на викачку нечистот. Може, сільська рада випише йому допомогу, бо на скарги сусідів він уваги не звертає», – написала жінка.

Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa_spiymali_yak_vin_zlivav_nechistoti_z_vlasnogo_osobnyaka_prosto_na_vulitsyu_n1496685

В нас в селі ассенізатор бере за відкачку 600 грн 4куб.м.Мені тре викачувати 3 рази в місяць.Ну шо сказати ?!Добре, що я не маю таких пильних сусідів як пан депутат ;)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:29

  Bolt написав:
  jump написав:Л
Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa ... u_n1496685

В нас в селі ассенізатор бере за відкачку 600 грн 4куб.м.Мені тре викачувати 3 рази в місяць.Ну шо сказати ?!Добре, що я не маю таких пильних сусідів як пан депутат ;)


Сливаешь соседям под калитку, как депутат?

Если честно, мне вот интересно откуда такие люди берутся? Как можно настолько себя и окружающих не уважать?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:32

  change_pm написав:Если честно, мне вот интересно откуда такие люди берутся? Как можно настолько себя и окружающих не уважать?

Вопрос конечно риторический
bureau
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:34

  change_pm написав:
  Bolt написав:
  jump написав:Л
Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa ... u_n1496685

В нас в селі ассенізатор бере за відкачку 600 грн 4куб.м.Мені тре викачувати 3 рази в місяць.Ну шо сказати ?!Добре, що я не маю таких пильних сусідів як пан депутат ;)


Сливаешь соседям под калитку, как депутат?

Если честно, мне вот интересно откуда такие люди берутся? Как можно настолько себя и окружающих не уважать?

У нас соседям под калитку от ассенизатора течет, жлобит сам себе выкачивать.А я качаю насосом на заброшеный участок , метрах в тридцати от меня.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:06

  Bolt написав:У нас соседям под калитку от ассенизатора течет, жлобит сам себе выкачивать.А я качаю насосом на заброшеный участок , метрах в тридцати от меня.


Как говорится, все что вы хотели знать о жизни в своем доме рядом с "нищебродами" (реально бедными или морально бедными), но боялись спросить.
О свинарниках, гусях/курях, деревьях, который за межу участка выходят мило умолчим...

зы. Я надеюсь в вас нет скважины на участке, с которой вы воду пьете?

ззы. Жил как-то в частном секторе, центральной канализации ни у кого не было, ямы были. Через соседа, у всех скважина причем неглубокая. Пьют водицу из скважины и не нахвалятся, какая ж вкусная, не то что из водопровода))) свое ж г... не пахнет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:26

  Bolt написав:
  jump написав:Львівського екс-нардепа спіймали за зливом нечистот з власного будинку просто на вулицю
Іван Денькович заявив, що вчинив так вимушено :oops: :lol:

Екс-нардеп від «Батьківщини» Іван Денькович, який проживає у селі Зимна Вода Пустомитівського району біля Львова, викачує нечистоти із вигрібної ями свого приватного будинку просто на проїжджу частину вулиці. Зокрема, це зафіксували сусіди Івана Деньковича у неділю, 26 січня. При цьому, зі слів сусідів, на їх зауваження екс-нардеп не реагував.

Про цей випадок написала мешканка Зимної Води Люба Федишин у групі села у Facebook. Слід зазначити, що вулиця Чорновола у Зимній Воді. на якій проживає Іван Денькович, не каналізована, відтак мешканці користуються вигрібними ямами, які потрібно регулярно відкачувати та вивозити нечистоти.

«26 січня увечері на вулиці Чорновола з будинку 24 викачували каналізацію на проїжджу частину. Коли пану Деньковичу Івану Васильовичу зробили зауваження, він відповів, що люди на вулиці не проживають. Зробимо відомим колишнього депутата Верховної Ради, якому не вистачає грошей на викачку нечистот. Може, сільська рада випише йому допомогу, бо на скарги сусідів він уваги не звертає», – написала жінка.

Люба Федишин розповіда ZAXID.NET, що екс-нардеп відкачує нечистоти на вулицю вже не вперше. На нього вже скаржилися інші сусіди у сільську раду, однак безрезультатно.
https://zaxid.net/lvivskogo_eks_nardepa ... u_n1496685

В нас в селі ассенізатор бере за відкачку 600 грн 4куб.м.Мені тре викачувати 3 рази в місяць.Ну шо сказати ?!Добре, що я не маю таких пильних сусідів як пан депутат ;)


ну раз не вистачає на вивіз, то може менше води споживати варто? а то якось культурно так виходить, срати собі під ноги, що коли у ваші села попадаєш то відразу тікати звідти хочеться.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:42

  change_pm написав:
  Bolt написав:У нас соседям под калитку от ассенизатора течет, жлобит сам себе выкачивать.А я качаю насосом на заброшеный участок , метрах в тридцати от меня.


Как говорится, все что вы хотели знать о жизни в своем доме рядом с "нищебродами" (реально бедными или морально бедными), но боялись спросить.
О свинарниках, гусях/курях, деревьях, который за межу участка выходят мило умолчим...

зы. Я надеюсь в вас нет скважины на участке, с которой вы воду пьете?

ззы. Жил как-то в частном секторе, центральной канализации ни у кого не было, ямы были. Через соседа, у всех скважина причем неглубокая. Пьют водицу из скважины и не нахвалятся, какая ж вкусная, не то что из водопровода))) свое ж г... не пахнет.

Вода как раз водопроводная .В кооператив гривен 50 в год за нее плачу.Безлимит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 03:15

стоки можна очищувати, використану воду використовувати для поливу газону чи саду:
https://ziko.com.ua/home-solution-ochys ... chnyh-vod/

залежно від об'ємів, 2-3тис $ коштує. Це може виплатитися за 2-3 роки, якщо в царських селах за одну викачку 600 грн беруть.

Але від самого початку треба робити каналізацію з переливом, щоби нічого не потрапляло аж в підвал.

Найгірше, що ті г@вновози теж виливають зібрані нечистоти. Де?
Lambada
 
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