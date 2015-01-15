а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
+50грн !
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46
Чому на Стуса постійно неприємний запах
офіційні версії
1.Сморід у колекторі на Сихові надзвичайно концентрований через розділену дренажну систему і каналізацію.
Про це повідомляє спільнота "Дослідники Львова" на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Сьогодні ми досліджували колектора на проспекті Червоної Калини. Щоб дізнатися чому так завжди смердить на Стуса внизу. У цей колектор входить весь Сихів включно з Козельниками. Потім цей потік нечистот по вулиці Стуса впадає у Полтву (коло Стрийського ринку та пам’ятника Грушевському).
А далі через весь центр валить на очисні споруди. А так як Сихів це чи не єдиний район міста що має розділену дренажну систему (Зубру) і каналізацію (Полтву) – то й запах у колекторі стояв особливо концентрований. Бо не було природніх джерел чистої води щоб його розбавити", – йдеться у повідомленні.
2.Як повідомили у пресслужбі "Водоканалу", причиною неприємного запаху на вулиці Стуса стало безкисневе середовище у колекторі, де відбуваються процеси гниття органічних речовин. У місці, де колектор приєднують до самостічної каналізації, гази вивільняються і потрапляють у атмосферу міста через дощоприймачі. На цей процес впливає також збільшення кількості житлових будинків у Сихівському районі Львова, звідки також поступають стічні води.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:45
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