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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?


Чому на Стуса постійно неприємний запах :oops:
офіційні версії 8)

1.Сморід у колекторі на Сихові надзвичайно концентрований через розділену дренажну систему і каналізацію.

Про це повідомляє спільнота "Дослідники Львова" на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні ми досліджували колектора на проспекті Червоної Калини. Щоб дізнатися чому так завжди смердить на Стуса внизу. У цей колектор входить весь Сихів включно з Козельниками. Потім цей потік нечистот по вулиці Стуса впадає у Полтву (коло Стрийського ринку та пам’ятника Грушевському).

А далі через весь центр валить на очисні споруди. А так як Сихів це чи не єдиний район міста що має розділену дренажну систему (Зубру) і каналізацію (Полтву) – то й запах у колекторі стояв особливо концентрований. Бо не було природніх джерел чистої води щоб його розбавити", – йдеться у повідомленні.


2.Як повідомили у пресслужбі "Водоканалу", причиною неприємного запаху на вулиці Стуса стало безкисневе середовище у колекторі, де відбуваються процеси гниття органічних речовин. У місці, де колектор приєднують до самостічної каналізації, гази вивільняються і потрапляють у атмосферу міста через дощоприймачі. На цей процес впливає також збільшення кількості житлових будинків у Сихівському районі Львова, звідки також поступають стічні води.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:45

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?


Колись робили коллектор і не зробили як треба через мера ,який тоді був. Він спішився все зробити через показуху. Типова історія ...
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