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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?


Чому на Стуса постійно неприємний запах :oops:
офіційні версії 8)

1.Сморід у колекторі на Сихові надзвичайно концентрований через розділену дренажну систему і каналізацію.

Про це повідомляє спільнота "Дослідники Львова" на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні ми досліджували колектора на проспекті Червоної Калини. Щоб дізнатися чому так завжди смердить на Стуса внизу. У цей колектор входить весь Сихів включно з Козельниками. Потім цей потік нечистот по вулиці Стуса впадає у Полтву (коло Стрийського ринку та пам’ятника Грушевському).

А далі через весь центр валить на очисні споруди. А так як Сихів це чи не єдиний район міста що має розділену дренажну систему (Зубру) і каналізацію (Полтву) – то й запах у колекторі стояв особливо концентрований. Бо не було природніх джерел чистої води щоб його розбавити", – йдеться у повідомленні.


2.Як повідомили у пресслужбі "Водоканалу", причиною неприємного запаху на вулиці Стуса стало безкисневе середовище у колекторі, де відбуваються процеси гниття органічних речовин. У місці, де колектор приєднують до самостічної каналізації, гази вивільняються і потрапляють у атмосферу міста через дощоприймачі. На цей процес впливає також збільшення кількості житлових будинків у Сихівському районі Львова, звідки також поступають стічні води.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:45

  greenozon написав:
  Bolt написав:Там запах як на Стуса у Львові.


а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?


Колись робили коллектор і не зробили як треба через мера ,який тоді був. Він спішився все зробити через показуху. Типова історія ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:02

Нові шеренги термітників на підході...

Львівський ювелірний завод може стати банкрутом
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_yuvel ... 06145.html

Низку львівських державних підприємств виставили на приватизацію
Зокрема йдеться про продаж майнового комплексу Львівського дослідного заводу НАН України, що на вулиці Ткацькій, 9, Львівського спеціального конструкторського бюро «ТОПАЗ» на Личаківській, 110, Львівського інституту з проєктування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім») на Золотій, 8, Львівського конструкторського бюро на Науковій, 5 та Львівського державного ювелірного заводу Підстригача, 2.
http://tvoemisto.tv/news/nyzku_lvivskyh ... 04840.html
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:03

Біля Рясного на місці дачних кооперативів збудують майже 100 приватних котеджів

На території двох кооперативно-садівничих товариств планують облаштувати 6 вулиць, на яких збудують 96 приватних житлових будиків.

У Львівській міській раді оприлюднили детальні плани територій у районі колишнього кооперативно-садівничого товариства "Тиша" в урочищі Клепарів та у районі вул. Брюховицької та кооперативно-садівничого товариства "Поштовик". Ділянки детального плану розташовані у районі колишнього кооперативно-садівничого товариства "Відпочинок" в м.Львові.
https://varianty.lviv.ua/69627-bilia-ri ... KqsGV0GPpQ
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:57

Кіберполіція викрила у Львові забудовника, який провернув шахрайські схеми на 48 мільйонів гривень.

Для продажу квартир аферист створив сайт, на якому розміщувалася інформація про планування квартир та візуалізація будинку. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчою від середньої ринкової. Обов’язковою умовою купівлі була 100% передплата.
Для роботи з клієнтами було організовано роботу трьох офісів у місті Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами.

Фактично будівництво розпочалося, але на певному етапі було заморожене. Таким чином потерпіло близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмиснику вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень.

Кіберполіція провела обшуки за місцями розташування офісних приміщень та у помешканні фігуранта. За результатами вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Директору вже оголошено про підозру за шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.
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