а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а от реально цікаво - чому вус Стуса смердить гівном 24 на 7 ???
там же навколо дуже мало жилоб'єктів!!!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46
Чому на Стуса постійно неприємний запах
офіційні версії
1.Сморід у колекторі на Сихові надзвичайно концентрований через розділену дренажну систему і каналізацію.
Про це повідомляє спільнота "Дослідники Львова" на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Сьогодні ми досліджували колектора на проспекті Червоної Калини. Щоб дізнатися чому так завжди смердить на Стуса внизу. У цей колектор входить весь Сихів включно з Козельниками. Потім цей потік нечистот по вулиці Стуса впадає у Полтву (коло Стрийського ринку та пам’ятника Грушевському).
А далі через весь центр валить на очисні споруди. А так як Сихів це чи не єдиний район міста що має розділену дренажну систему (Зубру) і каналізацію (Полтву) – то й запах у колекторі стояв особливо концентрований. Бо не було природніх джерел чистої води щоб його розбавити", – йдеться у повідомленні.
2.Як повідомили у пресслужбі "Водоканалу", причиною неприємного запаху на вулиці Стуса стало безкисневе середовище у колекторі, де відбуваються процеси гниття органічних речовин. У місці, де колектор приєднують до самостічної каналізації, гази вивільняються і потрапляють у атмосферу міста через дощоприймачі. На цей процес впливає також збільшення кількості житлових будинків у Сихівському районі Львова, звідки також поступають стічні води.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:45
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:02
Нові шеренги термітників на підході...
Львівський ювелірний завод може стати банкрутом
Низку львівських державних підприємств виставили на приватизацію
Зокрема йдеться про продаж майнового комплексу Львівського дослідного заводу НАН України, що на вулиці Ткацькій, 9, Львівського спеціального конструкторського бюро «ТОПАЗ» на Личаківській, 110, Львівського інституту з проєктування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім») на Золотій, 8, Львівського конструкторського бюро на Науковій, 5 та Львівського державного ювелірного заводу Підстригача, 2.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:03
Біля Рясного на місці дачних кооперативів збудують майже 100 приватних котеджів
На території двох кооперативно-садівничих товариств планують облаштувати 6 вулиць, на яких збудують 96 приватних житлових будиків.
У Львівській міській раді оприлюднили детальні плани територій у районі колишнього кооперативно-садівничого товариства "Тиша" в урочищі Клепарів та у районі вул. Брюховицької та кооперативно-садівничого товариства "Поштовик". Ділянки детального плану розташовані у районі колишнього кооперативно-садівничого товариства "Відпочинок" в м.Львові.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:57
Кіберполіція викрила у Львові забудовника, який провернув шахрайські схеми на 48 мільйонів гривень.
Для продажу квартир аферист створив сайт, на якому розміщувалася інформація про планування квартир та візуалізація будинку. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчою від середньої ринкової. Обов’язковою умовою купівлі була 100% передплата.
Для роботи з клієнтами було організовано роботу трьох офісів у місті Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами.
Фактично будівництво розпочалося, але на певному етапі було заморожене. Таким чином потерпіло близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмиснику вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень.
Кіберполіція провела обшуки за місцями розташування офісних приміщень та у помешканні фігуранта. За результатами вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Директору вже оголошено про підозру за шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:19
«Комфортний мікрорайон перетворили в депресивний хаос» – у Львові відбулись слухання по будівництву на Малоголосківській
Учора, 3 лютого, в приміщенні Палацу культури ім. Г. Хоткевича відбулись громадські слухання щодо проекту внесення змін до детального плану житлового району «Під Голоском».
Мешканці були обуренні, що їхній комфортний житловий мікрорайон перетворюють у депресивну вщент забудовану зону без соціальної інфраструктури – шкіл, садочків, амбулаторій, поліклінік. Останні три роки мешканці живуть на суцільному будівельному майданчику з вічним болотом по коліна.
«Люди погрожують шинами, масовими протестами і вимагають заборонити всі новобудови до створення інфраструктури. Представниця «Інститут «Містопроект» на громадських слуханнях не змогла відповісти на жодне питання людей»
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:12
Гетто "Під Голоском". Або підголоські фавели.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:16
Красота. Зона з бараками. І зеки на прогулянці. Ех. Владімірскій централ, вєтєр сєвєрний.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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