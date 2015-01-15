Наразі там хоть безпечно шпацерувати, але скоро там все заселять Долярчики, і тоді буде ,,рятуйся хто може''
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:33
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:01
Ronald Mac Donald
до
Гаряча лінія міста Львова
30 січня о 17:02
Доброго дня! Прохання від всіх мешканців Малоголосківської 21 вплинути на ситуацію! До наших житлових будинків неможливо спокійно дійти пішки, а тим більше з дитячим візочком, про людей з обмеженими можливостями я взагалі мовчу. Вся пішохідна дорога- це багнюка і площадка для заїзду будівельної техніки,а в одному місці вона просто закінчується! Будинок зданий і люди живуть більше року,а обіцяної забудовником "Нова оселя" і запроектованої в генплані пішохідної дороги так і нема.
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:44
Як думаєте , реальне оголошення ?
Буду з літа в тому ж районі сдавати, щось такого плану.Невже проблема за 7к таке як на фото сдати ?
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:48
Замануха. Ріелтор.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:29
А по факту .Квартира занята ?!Є інший варіант!?
Додано: Нед 09 лют, 2020 14:26
... нє сцать окропом!
Долярчики думали заселятись в отой чорний, що з білими балконами....
- походили там(ще в 2017р) порозглядали все довкола....
- затишно(але закинуті цвинтарі там десь один на одному)
- ну і далеко до зупинки, якщо пішки....
- коротше - відшиб, тому було Підголоско послано нах
- нехай там Болти живуть і розмножуються під спів пташок...
п. с.
... там, в самій глибині - справді дуже затишно/наближено з природою(наче за містом)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:13
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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