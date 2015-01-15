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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:33

  Козак-характерник написав:Красота. Зона з бараками. І зеки на прогулянці. :P Ех. Владімірскій централ, вєтєр сєвєрний.

Наразі там хоть безпечно шпацерувати, але скоро там все заселять Долярчики, і тоді буде ,,рятуйся хто може''
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:01

  Bolt написав:
  Козак-характерник написав:Красота. Зона з бараками. І зеки на прогулянці. :P Ех. Владімірскій централ, вєтєр сєвєрний.

Наразі там хоть безпечно шпацерувати, але скоро там все заселять Долярчики, і тоді буде ,,рятуйся хто може''



Ronald Mac Donald‎
до
Гаряча лінія міста Львова
30 січня о 17:02

Доброго дня! Прохання від всіх мешканців Малоголосківської 21 вплинути на ситуацію! До наших житлових будинків неможливо спокійно дійти пішки, а тим більше з дитячим візочком, про людей з обмеженими можливостями я взагалі мовчу. Вся пішохідна дорога- це багнюка і площадка для заїзду будівельної техніки,а в одному місці вона просто закінчується! Будинок зданий і люди живуть більше року,а обіцяної забудовником "Нова оселя" і запроектованої в генплані пішохідної дороги так і нема.

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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:44

Як думаєте , реальне оголошення ?
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/oren ... e/1951053/
Буду з літа в тому ж районі сдавати, щось такого плану.Невже проблема за 7к таке як на фото сдати ?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:48

  Bolt написав:Як думаєте , реальне оголошення ?
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/oren ... e/1951053/
Буду з літа в тому ж районі сдавати, щось такого плану.Невже проблема за 7к таке як на фото сдати ?

Замануха. Ріелтор.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:29

  Козак-характерник написав:
  Bolt написав:Як думаєте , реальне оголошення ?
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/oren ... e/1951053/
Буду з літа в тому ж районі сдавати, щось такого плану.Невже проблема за 7к таке як на фото сдати ?

Замануха. Ріелтор.

А по факту .Квартира занята ?!Є інший варіант!?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:26

  Bolt написав:
  Козак-характерник написав:Красота. Зона з бараками. І зеки на прогулянці. :P Ех. Владімірскій централ, вєтєр сєвєрний.

Наразі там хоть безпечно шпацерувати, але скоро там все заселять Долярчики, і тоді буде ,,рятуйся хто може''

... нє сцать окропом! :mrgreen:
Долярчики думали заселятись в отой чорний, що з білими балконами....
- походили там(ще в 2017р) порозглядали все довкола....
- затишно(але закинуті цвинтарі там десь один на одному)
- ну і далеко до зупинки, якщо пішки....
- коротше - відшиб, тому було Підголоско послано нах :mrgreen:
- нехай там Болти живуть і розмножуються під спів пташок... :mrgreen:

п. с.
... там, в самій глибині - справді дуже затишно/наближено з природою(наче за містом) :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:13

  Bolt написав:А по факту .Квартира занята ?!Є інший варіант!?

Так. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:52

  Козак-характерник написав:
  Bolt написав:А по факту .Квартира занята ?!Є інший варіант!?

Так. :P

Мене тут турбує не стільки , як там рили дурять потенційних орендарів, а те що такій потенційний орендар подивиться тих фоток , а потім буде мені казати,що там на фото хата з новими меблями за сім штук, а я йому хочу за стільки напівбабушатник здати.Грубо із-за якихось 3,14*** викидувати файну бабкіну трьохсекційну сорокарічну шафу, та купляти гіршу , тільки нову за 10 кг, то перебор.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:18

Как вам цена за метр?

Апарт-комплекс Lev City
https://levcityhotel.com/?utm_source=lu ... _term=7160

Предлагают вложиться в готель. Цена за метр 60-80 тыс грн. Какие мысли?

зы. Рядом готовый дом Женева по 25-30 тыс за метр. Интересно, как они свой готель будут продавать?
change_pm
 
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