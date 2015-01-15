|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:23
.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті!
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7563
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32
Долярчик написав:
.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті!
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт!
Дело в том, за на Западе такое работает. А вот у нас я очень сомневаюсь.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:34
Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?
Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|340
|54048
|
|
|5232
|613565
|
|
|216
|74908
|
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
|