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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:23

  change_pm написав:Апарт-комплекс Lev City
https://levcityhotel.com/?utm_source=lu ... _term=7160

Предлагают вложиться в готель. Цена за метр 60-80 тыс грн. Какие мысли?

зы. Рядом готовый дом Женева по 25-30 тыс за метр. Интересно, как они свой готель будут продавать?

.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті! :mrgreen:
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу :mrgreen:
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Апарт-комплекс Lev City
https://levcityhotel.com/?utm_source=lu ... _term=7160

Предлагают вложиться в готель. Цена за метр 60-80 тыс грн. Какие мысли?

зы. Рядом готовый дом Женева по 25-30 тыс за метр. Интересно, как они свой готель будут продавать?

.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті! :mrgreen:
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу :mrgreen:
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт! :mrgreen:


Дело в том, за на Западе такое работает. А вот у нас я очень сомневаюсь.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:34

Долярчик

Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?

Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
change_pm
 
Повідомлень: 840
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22

  change_pm написав:Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?

Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?

- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:35

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?

Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?

- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)


С ценой и качеством газа во Львове, имхо, стоит много чего перевести на электрику, особенно, если есть многотарифный счетчик.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?

Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?

- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)


Ви кип"ятите чайник :shock:

купіть електричний, двозонний лічильник треба було одразу поставити

навіть при холодних сусідніх стінах дуже високе споживання газу як для
52м2

стіни не тріскають?
вікна не пітніють?
нізвідки не дує?
jump
 
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