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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:23
.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті!
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32
Долярчик написав:
.... дуууууууууже солодкі обіцянки на сайті!
- отак хтось за вас буде все робити.... з чайної ложечки вас годувати.... а ви будете лише ротик відкривати....... для кешу
- ага, ага.... - нехай самі беруть під це сучасні кредити під 5-7-9% і будуть мати жирний профффіт!
Дело в том, за на Западе такое работает. А вот у нас я очень сомневаюсь.
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change_pm
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:34
Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?
Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
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change_pm
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22
change_pm написав:
Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?
Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:35
Долярчик написав: change_pm написав:
Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?
Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)
С ценой и качеством газа во Львове, имхо, стоит много чего перевести на электрику, особенно, если есть многотарифный счетчик.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07
Долярчик написав: change_pm написав:
Вот вчера подумалось. Что у вас в новой квартире по споживанню газу выходит?
Как качество газа? Нагреваешь чайник 20 минут или за 5 уже кипит?
- зараз мушу ще й сусідські стіни обігрівати, так як мої сусіди ще не поселились.... - тому виходить щось більше 200кубів(опалення+газплита)
- не засікав, але десь ~ 10хв.(3л.)
Ви кип"ятите чайник
купіть електричний, двозонний лічильник треба було одразу поставити
навіть при холодних сусідніх стінах дуже високе споживання газу як для
52м2
стіни не тріскають?
вікна не пітніють?
нізвідки не дує?
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jump
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:17
change_pm написав:
если есть многотарифный счетчик.
... є, але ще поквартино не оформлені договори...... - кажуть, що це довга процедура..... ще рік-два...
jump написав:
нізвідки не дує?
...трохи від сусіда одного...
п. с.
... але, в мене двоє дітей, тому тримаю температуру 22-24°
+ стіни між МЗК(а МЗК ж теж не опалюється)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29
Долярчик написав: change_pm написав:
если есть многотарифный счетчик.
... є, але ще поквартино не оформлені договори
...... - кажуть, що це довга процедура..... ще рік-два...
jump написав:
нізвідки не дує?
...трохи від сусіда одного...
п. с.
... але, в мене двоє дітей, тому тримаю температуру 22-24°
+ стіни між МЗК(а МЗК ж теж не опалюється
)
Во Львове столько нюансов в новостройках((( жесть просто! И еще и качесто газа самое худшее по Украине. Личный опыт + инфо в инете.
Кто владелец или выгодополучатель Львовгаза??? Какий-нибудь "дубневич"?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:35
Долярчик написав: change_pm написав:
если есть многотарифный счетчик.
... є, але ще поквартино не оформлені договори...... - кажуть, що це довга процедура..... ще рік-два...
jump написав:
нізвідки не дує?
...трохи від сусіда одного...
п. с.
... але, в мене двоє дітей, тому тримаю температуру 22-24°
+ стіни між МЗК(а МЗК ж теж не опалюється)
у сусіда відкриті вікна і двері?
можете утеплити стіну, що виходить на загальну площадку/сходи
у знайомих була та ж проблема-утеплили пінопластом по зовнішній стіні-стало значно тепліше.
Сьогоднішні будинки то рідкісне лайно
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jump
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:20
jump написав:
утеплили пінопластом по зовнішній стіні
... так хто мені дасть "нищити" стіни МЗК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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shapo
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