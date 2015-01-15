|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:27
change_pm написав:
Во Львове столько нюансов в новостройках((( жесть просто! И еще и качесто газа самое худшее по Украине. Личный опыт + инфо в инете.
Кто владелец или выгодополучатель Львовгаза??? Какий-нибудь "дубневич"?
та навряд чи "какой-нибудь". не їх рівень, хто їх туди пустить? вони місцевого рівня "діячі", а на газі без них розберуться, напевно.
облгази фірташа є, в значній мірі на заході україни.
і облгаз навряд чи має відношення до того, що газ поганий, вони його не добувають, лиш транспортують. інша справа, що споживач мав би оплачувати ккал а не куб. м., але хто на це піде?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 885
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:28
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:43
Долярчик написав: jump написав:
утеплили пінопластом по зовнішній стіні
... так хто мені дасть "нищити" стіни МЗК?
чому нищити? Ви її утеплите зі сторони своєї квартири, тобто зробите вдосконалення
безшумку робили?
у монолітно-каркасних чути, як сусід бздить за стіною чи шкробає по тарелі
у Ващому будинку - 200 квартир. 5-7років поки всі зроблять ремонти і заселяться...
мої співчуття
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:05
jump написав:
чому нищити? Ви її утеплите зі сторони своєї квартири, тобто зробите вдосконалення
... ага, ще красти свою площу?
... шумоізоляції не робив, так як начитався/надивився в інеті, що то і дорого, і малоефективно...
... чую, як у сусіда мобілка "співає"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7575
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08
... вони його теж вдарили на 20пов., як сусідній?
... головне, що ззаду будинок називається "схід сонця"
- яке нах тепер там сонце йому буде перепадати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7575
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|342
|54215
|
|
|5232
|613676
|
|
|216
|74999
|
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
|