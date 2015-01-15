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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:27

  change_pm написав:
Во Львове столько нюансов в новостройках((( жесть просто! И еще и качесто газа самое худшее по Украине. Личный опыт + инфо в инете.

Кто владелец или выгодополучатель Львовгаза??? Какий-нибудь "дубневич"?


та навряд чи "какой-нибудь". не їх рівень, хто їх туди пустить? вони місцевого рівня "діячі", а на газі без них розберуться, напевно.

облгази фірташа є, в значній мірі на заході україни.

і облгаз навряд чи має відношення до того, що газ поганий, вони його не добувають, лиш транспортують. інша справа, що споживач мав би оплачувати ккал а не куб. м., але хто на це піде?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:28

Сьогоднішня в. Чорновола...

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jump
 
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  Долярчик написав:
  jump написав:утеплили пінопластом по зовнішній стіні

... так хто мені дасть "нищити" стіни МЗК? :)


чому нищити? Ви її утеплите зі сторони своєї квартири, тобто зробите вдосконалення :D

безшумку робили?

у монолітно-каркасних чути, як сусід бздить за стіною чи шкробає по тарелі :shock: :lol:

у Ващому будинку - 200 квартир. 5-7років поки всі зроблять ремонти і заселяться...
мої співчуття :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:чому нищити? Ви її утеплите зі сторони своєї квартири, тобто зробите вдосконалення

... ага, ще красти свою площу? :)

... шумоізоляції не робив, так як начитався/надивився в інеті, що то і дорого, і малоефективно...

... чую, як у сусіда мобілка "співає" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08

  jump написав:Зображення

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... вони його теж вдарили на 20пов., як сусідній?

... головне, що ззаду будинок називається "схід сонця" :mrgreen:
- яке нах тепер там сонце йому буде перепадати! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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