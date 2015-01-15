Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:чому нищити? Ви її утеплите зі сторони своєї квартири, тобто зробите вдосконалення
... ага, ще красти свою площу?
... шумоізоляції не робив, так як начитався/надивився в інеті, що то і дорого, і малоефективно...
... чую, як у сусіда мобілка "співає"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... головне, що ззаду будинок називається "схід сонця" - яке нах тепер там сонце йому буде перепадати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
18 будинків, 1670 квартир відгуки: Друзі мають кілька квартир там. Кажуть що на фото гарне, а в реалі якість низька, стіни тонкі, при ремонті бачили через дірку квартиру сусідів. шумка між сусідами відсутня, все чути
навпроти ЖК Велика Британія, 1321 квартира... 5 черга... будується...
...о, я придумав нове гасло! - забудуємо їх разом! ))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!