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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...давно хотів запитати - от в Києві всі знають, що однуха біля метро - це найкраший варіант...
  investorkiev написав:однушка возле метро. Вечная ценность.

- а у нас, який аналог?
- центр - то подобово!
- то що є/залишається добре під довготривалу оренду?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:31

  Долярчик написав:...о, я придумав нове гасло!
- забудуємо їх разом! :)))))


Між вулицями Городоцькою та Голубовича у Львові збудують житловий комплекс

на місці промислових будівель заводу автотракторних запчастин пропонують збудувати житловий комплекс із трьох будинків, а також багатофункційний будинок. Крім цього, між Городоцькою та Голубовчиа з’явиться пішохідна вулиця, а також добудують тупикові вулиці Кооперативну та Голубовича.
http://tvoemisto.tv/news/mizh_vulytsyam ... 06460.html
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:52

  Долярчик написав: - то що є/залишається добре під довготривалу оренду?

Будь яка нерухомість, що зручна для людини по багатьом критеріям: близькість до роботи, насиченість інфраструктури, транспортне сполучення. Врешті решт, чим нашпигована хата і її стан, ціна. Багато суто індивідуальних факторів. Так взагалі то, якщо не в центрі, то краще новобуд.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:22

  Долярчик написав:...давно хотів запитати - от в Києві всі знають, що однуха біля метро - це найкраший варіант...
  investorkiev написав:однушка возле метро. Вечная ценность.

- а у нас, який аналог?
- центр - то подобово!
- то що є/залишається добре під довготривалу оренду?


Идёшь по улице (едешь в ОТ) в рабочее время и смотришь по сторонам: где большие ч0рные джЫпы тесно припаркованы - это Илитный райончик. Тут крутится бабло и водиЦЦа много богатых щедрых буратин.
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