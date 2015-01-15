- а у нас, який аналог?
- центр - то подобово!
- то що є/залишається добре під довготривалу оренду?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...давно хотів запитати - от в Києві всі знають, що однуха біля метро - це найкраший варіант...
- а у нас, який аналог?
- центр - то подобово!
- то що є/залишається добре під довготривалу оренду?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:31
Між вулицями Городоцькою та Голубовича у Львові збудують житловий комплекс
на місці промислових будівель заводу автотракторних запчастин пропонують збудувати житловий комплекс із трьох будинків, а також багатофункційний будинок. Крім цього, між Городоцькою та Голубовчиа з’явиться пішохідна вулиця, а також добудують тупикові вулиці Кооперативну та Голубовича.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:52
Будь яка нерухомість, що зручна для людини по багатьом критеріям: близькість до роботи, насиченість інфраструктури, транспортне сполучення. Врешті решт, чим нашпигована хата і її стан, ціна. Багато суто індивідуальних факторів. Так взагалі то, якщо не в центрі, то краще новобуд.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:22
Идёшь по улице (едешь в ОТ) в рабочее время и смотришь по сторонам: где большие ч0рные джЫпы тесно припаркованы - это Илитный райончик. Тут крутится бабло и водиЦЦа много богатых щедрых буратин.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57
Афера з львівським трамвайним депо
Реконструкція старого трамвайного депо на «Сахарова» у так званий креативний простір, вочевидь, перетворилась на чергову скандальну аферу Андрія Садового і його команди. Чиновники ЛМР так спішили вгодити Бургомістру та надати можливість друзям мера безкоштовно у центрі міста відкрити торгово-офісний центр з нотками «креативу», що банально порушили низку законів.
Що ми отримуємо у кінцевому результаті: Садовий «проштовхуючи» бізнес інтереси своїх друзів, які є власниками ТзОВ «Лем Стейшн», разом із свою командою чиновників, не лише безкоштовно віддає їм ласий кусок комунальної землі у центрі міста, ай грубо порушує містобудівні закони.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:29
Біля трамвайного депо на Промисловій збудують житловий квартал, офіси та готель.
Висота однієї з будівель комплексу сягатиме 15-ти поверхів.
Площа ДПТ охоплює 3,31 га, частину з якої займають виробничі складські приміщення. Натомість, згідно з детальним планом, 1,47 га займатиме проєктований житлово-громадський комплекс на 15 поверхів. У північній частині території планують розташувати комерційно-офісний комплекс із апарт-готелем та низку майданчиків для відпочинку дітей та дорослих.
Додамо, що поруч, на території колишнього нафтомаслозаводу, вже погодили будівництво великого житлового комплексу
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53
Була б незалежна судова система, тут би ім і кінець! Але, але.
Але треба погодитись, що мешканцям поруч такий торгово-офісний центр з нотками «креативу» незавадить, егеж?
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