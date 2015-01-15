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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... от збудувати/відкрити чергове Царство Свідків Єгови - це інша справа...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
change_pm написав: "Молодець Садовий! В центрі греко-католіцькій столиці мечеть будувати??? Сиризлі?
Не припухли ви, ліванці? На Сихів чи за окружну, а краще назад, в Ліван."
Так не можна, ми усі раби божі, незалежно від місця проживання. Комусь у цьому житті повезло, а комусь не дуже (напр. чорні, чи підери, чи ...). Але потрібно жити далі.
Щодо купівлі, для здачі в оренду. Криза 2008 року має стати хорошим навчальним прикладом по цій темі. Тенденція цін і доходів 2007-2009 років буде проектуватися на 2020-2022, якщо почнеться реальне кредитування.
Востаннє редагувалось awant в Чет 13 лют, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:02
Кого, жалюгідного Васюника, з його електронним квитком?!
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