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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... от збудувати/відкрити чергове Царство Свідків Єгови - це інша справа...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
change_pm написав: "Молодець Садовий! В центрі греко-католіцькій столиці мечеть будувати??? Сиризлі?
Не припухли ви, ліванці? На Сихів чи за окружну, а краще назад, в Ліван."
Так не можна, ми усі раби божі, незалежно від місця проживання. Комусь у цьому житті повезло, а комусь не дуже (напр. чорні, чи підери, чи ...). Але потрібно жити далі.
Щодо купівлі, для здачі в оренду. Криза 2008 року має стати хорошим навчальним прикладом по цій темі. Тенденція цін і доходів 2007-2009 років буде проектуватися на 2020-2022, якщо почнеться реальне кредитування.
Востаннє редагувалось awant в Чет 13 лют, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:02
Кого, жалюгідного Васюника, з його електронним квитком?!
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55
Власники кількох нічних клубів і стрип-барів у Львові отримали в оренду понад 420 м2 Львівського палацу мистецтв. Конкурсна комісія Львівської облради, яка є формальним власником Палацу, віддала його частину в оренду компанії ТзОВ «Львівські події», створеній менше трьох місяців тому – відмовивши при цьому двом іншим компаніям, які пропонували значно вигідніші умови.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:07
... і будь тут мудрим ©
... до речі про кредитування...
- тут, не для кого не секрет, що мені дуже кортить влізти в іпотеку
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
... може хтось напише тут пару варіантів, а ми "пожуємо" їх? :)
п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:10
Також думаємо на рахунок придбання квартири в Підзамче для подальшої аренди
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:49
знову боти Ріел рекламують
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах )
У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 50%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно.
На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити.
Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе )) Але зараз цей шанс не відпущу )
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