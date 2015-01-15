RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... от збудувати/відкрити чергове Царство Свідків Єгови - це інша справа... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7607
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

change_pm написав: "Молодець Садовий! В центрі греко-католіцькій столиці мечеть будувати??? Сиризлі?
Не припухли ви, ліванці? На Сихів чи за окружну, а краще назад, в Ліван."


Так не можна, ми усі раби божі, незалежно від місця проживання. Комусь у цьому житті повезло, а комусь не дуже (напр. чорні, чи підери, чи ...). Але потрібно жити далі.
Щодо купівлі, для здачі в оренду. Криза 2008 року має стати хорошим навчальним прикладом по цій темі. Тенденція цін і доходів 2007-2009 років буде проектуватися на 2020-2022, якщо почнеться реальне кредитування.
Востаннє редагувалось awant в Чет 13 лют, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:24

  Долярчик написав:... от збудувати/відкрити чергове Царство Свідків Єгови - це інша справа... :)


Ці хоч неагресивні і працьовиті. Ясно що це секта.
Ethereum
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:02

  awant написав:jump написав: "Садовий «проштовхуючи» бізнес інтереси своїх друзів, які є власниками ТзОВ «Лем Стейшн», разом із свою командою чиновників, не лише безкоштовно віддає їм ласий кусок комунальної землі у центрі міста, ай грубо порушує містобудівні закони."


Я повністю проти таких дій Садового. Я втратив із-за нього гроші. Мої знайомі ліванці хотіли там збудувати мечеть, а Садовий відмовив, незважаючи на захмарну вигоду. Погоджуюся з jump, треба припиняти цей расизм. Надіюся осінню оберуть якогось інтернаціоналіста.

Кого, жалюгідного Васюника, з його електронним квитком?!
Bolt
 
Повідомлень: 333
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55

Власники кількох нічних клубів і стрип-барів у Львові отримали в оренду понад 420 м2 Львівського палацу мистецтв. Конкурсна комісія Львівської облради, яка є формальним власником Палацу, віддала його частину в оренду компанії ТзОВ «Львівські події», створеній менше трьох місяців тому – відмовивши при цьому двом іншим компаніям, які пропонували значно вигідніші умови.
jump
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 18.08.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:07

... і будь тут мудрим ©

  awant написав:Тенденція цін і доходів 2007-2009 років буде проектуватися на 2020-2022, якщо почнеться реальне кредитування.

... до речі про кредитування...
- тут, не для кого не секрет, що мені дуже кортить влізти в іпотеку :)
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.

- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... може хтось напише тут пару варіантів, а ми "пожуємо" їх? :)

п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7607
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:10

  Virga написав:Дякую всім за відповіді! Мова йде про автономне опалення в будинку, тобто поряд буде своя котельня. Власне всі її недоліки вище описав пан Долярчик. :wink: Конкретно розглядаю ЖК Новий Форт, на території колишньої фабрики Бачевських. Дуже подобається локація, навколо низькоповерхова забудова та 20хв. пішки до Опери.

Також думаємо на рахунок придбання квартири в Підзамче для подальшої аренди
len
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:49

  len написав:
  Virga написав:Дякую всім за відповіді! Мова йде про автономне опалення в будинку, тобто поряд буде своя котельня. Власне всі її недоліки вище описав пан Долярчик. :wink: Конкретно розглядаю ЖК Новий Форт, на території колишньої фабрики Бачевських. Дуже подобається локація, навколо низькоповерхова забудова та 20хв. пішки до Опери.

Також думаємо на рахунок придбання квартири в Підзамче для подальшої аренди


знову боти Ріел рекламують :lol:
jump
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 18.08.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах )
У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 50%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно.
На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити.
Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе )) Але зараз цей шанс не відпущу )
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 479480481482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: awant, foxluck, galadriel, Oak і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 33, 34, 35
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
342 54528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:49
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 522, 523, 524
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5232 614159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 13:40
Мизантрóп
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1162)
13.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.